В Кремле отрицают, что Меркель потребовала отвести российские войска от границы с Украиной

Детали

“Нет”, — ответил представитель Кремля на вопрос, требовала ли Меркель свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины. “Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена”, — отметил Песков. Он заверил, что “на это последовали соответствующие разъяснения главы (российского) государства”.

Путин и Меркель провели телефонный разговор 8 апреля, во время которого обсуждали ситуацию вокруг Украины.

Говоря об ответе российского лидера на обеспокоенность канцлера ФРГ представитель Кремля заявил, что рядом с РФ находится “страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война (как известно РФ не признает своего участия в конфликте — ред.)”. “Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами”, — заявил он. “Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем”, — сказал Песков.

“А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории — это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности”, — убежден представитель Кремля. Он объяснил, что “Россия никогда ни для кого не представляла угрозы”.

Контекст

Ранее в Берлине сообщили, что Меркель в разговоре с Путиным призвала не усиливать войска у границы Украины.

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.