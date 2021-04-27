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Патрульний катер США зайшов у Чорне море

Патрульний катер США зайшов у Чорне море

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні у Чорне море зайшов патрульний катер берегової охорони США Hamilton. Про це пише УНН з посиланням на Шостий флот ВМС США.

Цитата:

"Катер національної безпеки класу Legend USCGC Hamilton (WMSL 753) пройшов у Чорне море на підтримку союзників і партнерів по НАТО 27 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

Водночас, за даними британських ЗМІ, у травні два корабля ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море - це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. 

США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня - початок травня. 

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — "Александр Отраковский" і "Кондопога".

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