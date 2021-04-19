ЄС: Росія стягнула до кордонів України найбільше військових за увесь час

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У ЄС вважають нинішнє розгортання російських військ на кордоні з Україною безпрецендентним. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС передає кореспондент УНН.

Так, дипломата запитали, чи дані про 150 000 військових біля українських кордонів та в Криму — це дані, надані главою МЗС України Дмитром Кулебою, чи це внутрішня безпекова інформація ЄС.

Цитата

“Розгортання російських військ (біля кордону з Україною — ред.) ... триває. Я не можу сказати вам, звідки взялася ця цифра, але, це моя „довідкова цифра“, це — найбільше військове розгортання російської армії на кордонах України за увесь час”, — сказав Боррель.

Деталі

Зі слів топ-дипломата, зрозуміло, що це викликає занепокоєння, адже, у присутності великої кількості військ “іскра може спалахнути будь-де”.

Також Боррель додав, що під час засідань глав МЗС ЄС, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про кількість втрат в українській армії в порівнянні з аналогічними датами минулого року.

“Зрозуміло, що це дуже тривожна ситуація”, — додав він.

Що було раніше

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 квітня взяв участь у засіданні Ради ЄС з закордонних справ, де проінформував колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, спричиненої діями Російської Федерації.

На засіданні міністр запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації Російською Федерацією.

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