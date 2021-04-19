Голова дипломатії ЄС: на кордонах України та в Криму перебуває 150 тис. російських військових

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“Ми порушили два важливих питання, одне — про ситуацію в Ефіопії, друге, назвімо це "російський кластер“, всі питання, пов’язані з Росією, але в основному, які стосуються України, ситуацію на кордоні з Україною, яка викликає велике занепокоєння”, — сказав Боррель, зазначивши, що для обговорення ситуації міністри запросили на засідання українського колегу Дмитра Кулебу.

“Російське військове нарощування на українському кордоні дуже нас непокоїть. Понад 150 тисяч російських військових зібрались на кордоні та в Криму”, — додав топ-дипломат ЄС.

Деталі

Європейський Союз за підсумками засідання закликав Росію “до деескалації і розсіювання напруги”, сказав Боррель.

З його слів, всі міністри висловили непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

Що було раніше

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 квітня взяв участь у засіданні Ради ЄС з закордонних справ, де проінформував колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, спричиненої діями Російської Федерації.

На засіданні міністр запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації Російською Федерацією, зокрема, і секторальні санкції.