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ЕС: Россия стянула к границам Украины больше всего военных за все время

ЕС: Россия стянула к границам Украины больше всего военных за все время

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В ЕС считают нынешнее развертывание российских войск на границе с Украиной беспрецендентным. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел ЕС передает корреспондент УНН.

Так, дипломата спросили, данные о 150 000 военных у украинских границ и в Крыму — это данные, предоставленные главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, или это внутренняя информация ЕС касательно безопасности.

Цитата

“Развертывание российских войск (около границы с Украиной — ред.)... продолжается. Я не могу сказать вам, откуда взялась эта цифра, но это моя „справочная цифра“, это — самое большое военное развертывания российской армии на границах Украины за все время”, — сказал Боррель.

Детали

По словам топ-дипломата, понятно, что это вызывает беспокойство, ведь, в присутствии большого количества войск “искра может вспыхнуть где-нибудь”.

Также Боррель добавил, что во время заседаний глав МИД ЕС, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о количестве потерь в украинской армии по сравнению с аналогичными датами прошлого года.

“Понятно, что это очень тревожная ситуация”, — добавил он.

Что было раньше

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванной действиями Российской Федерации.

На заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией.

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