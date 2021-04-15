Експерт заявив про провокацію з боку російських кораблів щодо українських катерів в Азовському морі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. В ніч з 14 на 15 квітня в Азовському морі п’ять кораблів берегової охорони ФСБ Росії провокували три артилерійські катери типу Гюрза-М Військово-морських сил України. Про це на сторінці в Facebook заявив голова Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, посилаючись на свої джерела, передає УНН.

Цитата

“Ніч була гарячою. Як мінімум 5 катерів фсб здійснювали узгоджені провокаційні маневри щодо наших 3-х МБАКов. Команди подавав корабель берегової охорони РФ N 734. Вранці наші всі повернулися. За словами джерел, вночі у відповідь на погрози корабля РФ нашим морякам довелося попереджати про готовність застосувати зброю”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією Клименка, інцидент стався в 46 км від Керченської протоки. Українські катери супроводжували комерційні кораблі. Катери ВМС ЗСУ повернулися в пункт базування цілими. На даний момент офіційного повідомлення від ВМС та ДПС України немає.

Згодом Клименко опублікував скан попередження від Міністерства оборони Росії, де сказано, що з 24 квітня по 31 жовтня протоку буде перекрито для військових кораблів і державних суден. При цьому, зазначається, що до заборони не входить комерційне судноплавство.

Додатково

14 квітня стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійської стрільби.

9 квітня США повідомили Туреччину про відправку двох військових кораблів в Чорне море на тлі зростання напруженості в Україні.

У МЗС Росії заявили, що США нібито “здійснюють провокацію”.

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