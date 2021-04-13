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У МЗС РФ заявили, що американським кораблям у Чорному морі варто "триматися подалі" від окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. США нібито “здійснюють провокацію”, спрямовуючи свої військові кораблі в Чорне море. Про це заявив у вівторок журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, назвавши такі дії спробою грати на нервах у Росії, яка “не принесе результатів”, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“Американським військовим кораблям поблизу від наших берегів (як відомо Москва вважає „законною“ окупацію АР Крим та міста Севастополя — ред.) робити абсолютно нічого. Це суто провокаційні заходи, які вони здійснюють, провокаційні в прямому сенсі слова. Вони випробовують нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде”, — заявив Рябков.

Він зазначив, що маневри американського флоту за тисячі кілометрів від пунктів базування нібито завжди є інструментом геополітики. “США, мабуть, відчуваючи себе всередині владикою морів, в цьому плані наслідуючи Велику Британію з іншої епохи, повинні все-таки розуміти, що ризики тих чи інших інцидентів дуже високі. Ми вже в цьому році спостерігали щось подібне абсолютно в інший акваторії”, — заявив заступник міністра.

Москва закликає Вашингтон триматися подалі від окупованого Криму (в РФ названого так званою “Республікою Крим” — ред.) і чорноморського узбережжя Росії для його ж блага, додав заступник глави МЗС. “Ми попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму, від нашого чорноморського узбережжя. Це для їхнього же блага буде”, — зажадав Рябков.

Контекст

Раніше Сполучені Штати повідомили Туреччину про відправку двох військових кораблів в Чорне море два тижні тому на фоні зростання напруженості в Україні.

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