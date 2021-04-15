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Эксперт заявил о провокации со стороны российских кораблей в отношении украинских катеров в Азовском море

Эксперт заявил о провокации со стороны российских кораблей в отношении украинских катеров в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 23016 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В ночь с 14 на 15 апреля в Азовском море пять кораблей береговой охраны ФСБ России провоцировали три артиллерийских катера типа Гюрза-М Военно-морских сил Украины. Об этом на странице в Facebook заявил глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, ссылаясь на свои источники, передает УНН.

Цитата

“Ночь была горячей. Как минимум 5 катеров фсб осуществляли согласованные провокационные маневры по нашим 3-м МБАКам. Команды подавал корабль береговой охраны РФ N 734. Утром наши все вернулись. По словам источников, ночью в ответ на угрозы корабля РФ нашим морякам пришлось предупреждать о готовности применить оружие”, — говорится в сообщении.

Детали

По информации Клименко, инцидент произошел в 46 км от Керченского пролива. Украинские катера сопровождали коммерческие корабли. Катера ВМС ВСУ вернулись в пункт базирования целыми. На данный момент официального уведомления от ВМС и ГПС Украины нету.

Впоследствии Клименко опубликовал скан предупреждение от Министерства обороны России, где сказано, что с 24 апреля по 31 октября пролив будет перекрыт для военных кораблей и государственных суден. При этом отмечается, что в запрет не входит коммерческое судоходство.

Дополнительно

14 апреля стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийской стрельбы.

9 апреля США сообщили Турцию об отправке двух военных кораблей в Черное море на фоне роста напряженности в Украине.

В МИД России заявили, что США якобы “осуществляют провокацию”.

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