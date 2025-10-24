У путіна закінчуються гроші, війська та ідеї - генсек НАТО
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, а росія має зупинитися на досягнутому. Він наголосив, що сотні тисяч росіян гинуть через його агресію, а підтримка України працює.
У російського диктатора володимира путіна "закінчуються гроші, війська та ідеї", і росія має зупинитися на досягнутому. На цьому наголосив генсек НАТО Марк Рютте після засідання "коаліції охочих", передає УНН.
Деталі
Рютте каже, що коаліція була "дуже продуктивною" і вітає ініціативу союзників щодо посилення підтримки України.
За його словами, путін не просувається на українських фронтах, і сотні тисяч росіян гинуть через його "оманливу агресію".
"Розвиток подій на полі бою показує, що наша підтримка України працює, і нам треба продовжувати так само", - додає Рютте.
Крім того, за його словами, у путіна "закінчуються гроші, війська та ідеї", і росія має зупинитися на досягнутому.
