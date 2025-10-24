У путина заканчиваются деньги, войска и идеи - генсек НАТО
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.
У российского диктатора владимира путина "заканчиваются деньги, войска и идеи", и россия должна остановиться на достигнутом. Это подчеркнул генсек НАТО Марк Рютте после заседания "коалиции желающих", передает УНН.
Детали
Рютте говорит, что коалиция была "очень продуктивной" и приветствует инициативу союзников по усилению поддержки Украины.
По его словам, путин не продвигается на украинских фронтах, и сотни тысяч россиян погибают из-за его "обманчивой агрессии".
Конгресс США рассматривает законопроект об усилении безопасности восточного фланга НАТО: почему это важно для Украины23.10.25, 18:23 • 2926 просмотров
"Развитие событий на поле боя показывает, что наша поддержка Украины работает, и нам нужно продолжать так же", - добавляет Рютте.
Кроме того, по его словам, у путина "заканчиваются деньги, войска и идеи", и Россия должна остановиться на достигнутом.
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте16.10.25, 08:41 • 40333 просмотра