У путина заканчиваются деньги, войска и идеи - генсек НАТО

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.

У путина заканчиваются деньги, войска и идеи - генсек НАТО

У российского диктатора владимира путина "заканчиваются деньги, войска и идеи", и россия должна остановиться на достигнутом. Это подчеркнул генсек НАТО Марк Рютте после заседания "коалиции желающих", передает УНН.

Детали

Рютте говорит, что коалиция была "очень продуктивной" и приветствует инициативу союзников по усилению поддержки Украины.

По его словам, путин не продвигается на украинских фронтах, и сотни тысяч россиян погибают из-за его "обманчивой агрессии".

Конгресс США рассматривает законопроект об усилении безопасности восточного фланга НАТО: почему это важно для Украины

"Развитие событий на поле боя показывает, что наша поддержка Украины работает, и нам нужно продолжать так же", - добавляет Рютте.

Кроме того, по его словам, у путина "заканчиваются деньги, войска и идеи", и Россия должна остановиться на достигнутом.

17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте

Антонина Туманова

