У Львові Міноборони виділило землю для Меморіалу Героїв України – Шмигаль
Київ • УНН
МО України передало Львову 1,5 гектара землі для Меморіального комплексу військових поховань Героїв України. Це рішення створює правову основу для реалізації проєкту вшанування Захисників і Захисниць.
Міністерство оборони України передало міській владі Львова земельну ділянку для облаштування Меморіального комплексу військових поховань Героїв України, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
За словами Шмигаля, йдеться про 1,5 гектара землі, що належали Міністерству оборони. Ця ділянка стане територією для створення Меморіалу Героїв України, який вшановуватиме подвиг українських Захисників і Захисниць.
Ухвалили рішення про передачу міській владі Львова земельної ділянки з фондів Міністерства оборони. Це 1,5 гектара, які будуть використані для облаштування Меморіального комплексу військових поховань Героїв України. Цей крок створює необхідну правову основу для початку реалізації затвердженого проєкту облаштування меморіального комплексу. Працюємо у тісній взаємодії з місцевою владою. Вшанування подвигу наших Захисників і Захисниць є нашим спільним пріоритетом
Реалізація проєкту відбуватиметься у тісній співпраці з місцевою владою Львова, що дозволить максимально ефективно організувати простір для вшанування пам’яті загиблих воїнів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на Личаківському кладовищі у Львові залишилося близько 20 вільних місць для почесних поховань. Львівська міська рада готує нову локацію для вшанування полеглих захисників України.