На Личакові критично мало місць: Львів готує нову ділянку для Почесних поховань Героїв – міськрада

$42.070.02
48.790.20
ukenru
16:46 • 8296 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
14:29 • 18145 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 30873 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 19270 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 22053 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 25059 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25023 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 31342 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 25082 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58995 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 24686 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 18 листопада, 08:57 • 23800 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ть про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 29585 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 26867 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 15496 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 15712 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 30866 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 87055 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 117177 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 108213 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"16:06 • 2372 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 2674 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 9416 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 27025 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 29740 перегляди
На Личакові критично мало місць: Львів готує нову ділянку для Почесних поховань Героїв – міськрада

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

На Личаківському кладовищі у Львові залишилося близько 20 вільних місць для почесних поховань. Львівська міська рада готує нову локацію для вшанування полеглих захисників України.

На Личакові критично мало місць: Львів готує нову ділянку для Почесних поховань Героїв – міськрада

На Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові залишилося лише близько 20 вільних місць для полеглих захисників України. У зв'язку з цим, міська рада у прискореному режимі готує та незабаром представить нову локацію для гідного вшанування воїнів. Про це йдеться на сторінці Львівської міськради у Facebook, пише УНН.

Деталі

Про вичерпання місць на історичному Личаківському цвинтарі повідомив керуючий виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

Нова ділянка для поховань напрацьовувалася спільною робочою групою. До її складу увійшли родини загиблих, ветерани, архітектори та експерти з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань.

Суд відмовив в апеляції щодо заборони почесних поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі31.10.25, 10:20 • 5544 перегляди

У мерії наголошують, що місто прагне забезпечити, аби всі, хто віддав життя за державу, були вшановані "з повагою та гідністю".

Детальна інформація про місце розташування та облаштування нової ділянки для почесних поховань буде оприлюднена найближчим часом.

Уряд змінив правила оформлення меморіальних табличок на Національному військовому кладовищі10.10.25, 18:11 • 3810 переглядiв

Степан Гафтко

