На Личакові критично мало місць: Львів готує нову ділянку для Почесних поховань Героїв – міськрада
Київ • УНН
На Личаківському кладовищі у Львові залишилося близько 20 вільних місць для почесних поховань. Львівська міська рада готує нову локацію для вшанування полеглих захисників України.
На Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові залишилося лише близько 20 вільних місць для полеглих захисників України. У зв'язку з цим, міська рада у прискореному режимі готує та незабаром представить нову локацію для гідного вшанування воїнів. Про це йдеться на сторінці Львівської міськради у Facebook, пише УНН.
Деталі
Про вичерпання місць на історичному Личаківському цвинтарі повідомив керуючий виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.
Нова ділянка для поховань напрацьовувалася спільною робочою групою. До її складу увійшли родини загиблих, ветерани, архітектори та експерти з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань.
У мерії наголошують, що місто прагне забезпечити, аби всі, хто віддав життя за державу, були вшановані "з повагою та гідністю".
Детальна інформація про місце розташування та облаштування нової ділянки для почесних поховань буде оприлюднена найближчим часом.
