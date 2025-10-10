Уряд змінив правила оформлення меморіальних табличок на Національному військовому кладовищі

Серед змін до зразків та описів меморіальних табличок НВМК, ідеться про узгодження переліку зображень релігійної символіки, скорочених найменувань військових формувань, а також нанесення позивного. Про це передає УНН із посиланням на постанову уряду №1284.

Кабмін затвердив зміни, що вносяться до зразків та описів намогильних споруд та меморіальних табличок, які встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища.

На колумбарній ніші загиблої (померлої) особи встановлюється намогильна споруда — пам’ятна плита із природного каменю світлого кольору за розмірами, зазначеними на зразку (в міліметрах). На лицьовій поверхні пам’ятної плити наноситься монохромний портрет загиблої (померлої) особи (за наявності), зображення малого Державного Герба України (тризуба), напис державною мовою власного 2 імені, по батькові (за наявності), прізвища (за наявності) такої особи, дати народження і смерті, військового або спеціального звання (за наявності)