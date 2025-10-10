Уряд змінив правила оформлення меморіальних табличок на Національному військовому кладовищі
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України вніс зміни до зразків меморіальних табличок на Національному військовому меморіальному кладовищі. У переліку змін зазначено, що на лицьовій поверхні пам’ятної плити може наноситися зображення релігійної символіки, а також позивний і скорочене найменування військового формування.
Серед змін до зразків та описів меморіальних табличок НВМК, ідеться про узгодження переліку зображень релігійної символіки, скорочених найменувань військових формувань, а також нанесення позивного. Про це передає УНН із посиланням на постанову уряду №1284.
Деталі
Кабмін затвердив зміни, що вносяться до зразків та описів намогильних споруд та меморіальних табличок, які встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища.
На колумбарній ніші загиблої (померлої) особи встановлюється намогильна споруда — пам’ятна плита із природного каменю світлого кольору за розмірами, зазначеними на зразку (в міліметрах). На лицьовій поверхні пам’ятної плити наноситься монохромний портрет загиблої (померлої) особи (за наявності), зображення малого Державного Герба України (тризуба), напис державною мовою власного 2 імені, по батькові (за наявності), прізвища (за наявності) такої особи, дати народження і смерті, військового або спеціального звання (за наявності)
Вказані у документі № 1284 зміни:
За бажанням виконавця волевиявлення загиблої (померлої) особи, особи, яка зобов’язалася поховати загиблу (померлу) особу, на лицьовій поверхні пам’ятної плити може наноситися зображення релігійної символіки, позивний, скорочене найменування військового формування/з’єднання, найменування військового формування/виду, роду сил або військ/державного органу.
Перелік зображень релігійної символіки, скорочених найменувань військових формувань/з’єднань, які наносяться на намогильній споруді, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблої (померлої) особи, затверджується державною установою "Національне військове меморіальне кладовище" за погодженням з Мінветеранів. Нанесення позивного здійснюється з урахуванням вимог, встановлених державною установою "Національне військове меморіальне кладовище".
Нагадаємо
Термін виконання робіт із будівництва 2-го пускового комплексу на Національному військовому меморіальному кладовищі встановлений до 30 червня 2026 року. До нього входять, зокрема: сектори поховань, колумбарні стіни, зона відпочинку та стоянка для гольфкарів.