Уряд змінив правила оформлення меморіальних табличок на Національному військовому кладовищі

$41.510.10
48.210.07
ukenru
15:17 • 20 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
14:10 • 3752 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04 • 7464 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
13:35 • 11116 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10:53 • 23236 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 28414 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 17140 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18197 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 17978 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25710 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.9м/с
75%
747мм
Популярнi новини
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідкиPhotoVideo10 жовтня, 05:21 • 19811 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго10 жовтня, 06:38 • 26039 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 18435 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго09:38 • 17317 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 13620 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto15:17 • 16 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto13:35 • 11109 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10:53 • 23229 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 28408 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 79212 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Лі Цян
Марко Рубіо
Антоніо Таяні
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Сумська область
Донецька область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09 • 10508 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 13737 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 18549 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 79215 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 33816 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Ручна граната
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury

Уряд змінив правила оформлення меморіальних табличок на Національному військовому кладовищі

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Кабінет Міністрів України вніс зміни до зразків меморіальних табличок на Національному військовому меморіальному кладовищі. У переліку змін зазначено, що на лицьовій поверхні пам’ятної плити може наноситися зображення релігійної символіки, а також позивний і скорочене найменування військового формування.

Уряд змінив правила оформлення меморіальних табличок на Національному військовому кладовищі

Серед змін до зразків та описів меморіальних табличок НВМК, ідеться про узгодження переліку зображень релігійної символіки, скорочених найменувань військових формувань, а також нанесення позивного. Про це передає УНН із посиланням на постанову уряду №1284.

Деталі

Кабмін затвердив зміни, що вносяться до зразків та описів намогильних споруд та меморіальних табличок, які встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища.

На колумбарній ніші загиблої (померлої) особи встановлюється намогильна споруда — пам’ятна плита із природного каменю світлого кольору за розмірами, зазначеними на зразку (в міліметрах). На лицьовій поверхні пам’ятної плити наноситься монохромний портрет загиблої (померлої) особи (за наявності), зображення малого Державного Герба України (тризуба), напис державною мовою власного 2 імені, по батькові (за наявності), прізвища (за наявності) такої особи, дати народження і смерті, військового або спеціального звання (за наявності)

- зазначається у документі № 1284 від 8 жовтня 2025 р. 

Вказані у документі № 1284 зміни:

За бажанням виконавця волевиявлення загиблої (померлої) особи, особи, яка зобов’язалася поховати загиблу (померлу) особу, на лицьовій поверхні пам’ятної плити може наноситися зображення релігійної символіки, позивний, скорочене найменування військового формування/з’єднання, найменування військового формування/виду, роду сил або військ/державного органу.

Перелік зображень релігійної символіки, скорочених найменувань військових формувань/з’єднань, які наносяться на намогильній споруді, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблої (померлої) особи, затверджується державною установою "Національне військове меморіальне кладовище" за погодженням з Мінветеранів. Нанесення позивного здійснюється з урахуванням вимог, встановлених державною установою "Національне військове меморіальне кладовище".

Нагадаємо

Термін виконання робіт із будівництва 2-го пускового комплексу на Національному військовому меморіальному кладовищі встановлений до 30 червня 2026 року. До нього входять, зокрема: сектори поховань, колумбарні стіни, зона відпочинку та стоянка для гольфкарів. 

Ігор Тележніков

СуспільствоПолітика
Україна