Правительство изменило правила оформления мемориальных табличек на Национальном военном кладбище
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины внес изменения в образцы мемориальных табличек на Национальном военном мемориальном кладбище. В перечне изменений указано, что на лицевой поверхности памятной плиты может наноситься изображение религиозной символики, а также позывной и сокращенное наименование воинского формирования.
Среди изменений в образцы и описания мемориальных табличек НВМК говорится о согласовании перечня изображений религиозной символики, сокращенных наименований воинских формирований, а также нанесении позывного. Об этом передает УНН со ссылкой на постановление правительства №1284.
Детали
Кабмин утвердил изменения, вносимые в образцы и описания надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории Национального военного мемориального кладбища.
На колумбарной нише погибшего (умершего) лица устанавливается надгробное сооружение — памятная плита из природного камня светлого цвета по размерам, указанным на образце (в миллиметрах). На лицевой поверхности памятной плиты наносится монохромный портрет погибшего (умершего) лица (при наличии), изображение малого Государственного Герба Украины (трезубца), надпись на государственном языке собственного имени, отчества (при наличии), фамилии (при наличии) такого лица, даты рождения и смерти, воинского или специального звания (при наличии)
Указанные в документе № 1284 изменения:
По желанию исполнителя волеизъявления погибшего (умершего) лица, лица, обязавшегося похоронить погибшее (умершее) лицо, на лицевой поверхности памятной плиты может наноситься изображение религиозной символики, позывной, сокращенное наименование воинского формирования/соединения, наименование воинского формирования/вида, рода сил или войск/государственного органа.
Перечень изображений религиозной символики, сокращенных наименований воинских формирований/соединений, которые наносятся на надгробном сооружении, устанавливаемом на колумбарной нише погибшего (умершего) лица, утверждается государственным учреждением "Национальное военное мемориальное кладбище" по согласованию с Минветеранов. Нанесение позывного осуществляется с учетом требований, установленных государственным учреждением "Национальное военное мемориальное кладбище".
Напомним
Срок выполнения работ по строительству 2-го пускового комплекса на Национальном военном мемориальном кладбище установлен до 30 июня 2026 года. В него входят, в частности: секторы захоронений, колумбарные стены, зона отдыха и стоянка для гольфкаров.