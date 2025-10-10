$41.510.10
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10 • 10707 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 11262 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 14936 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10:53 • 26315 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 30456 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 17569 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18380 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 18121 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25808 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
Правительство изменило правила оформления мемориальных табличек на Национальном военном кладбище

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Кабинет Министров Украины внес изменения в образцы мемориальных табличек на Национальном военном мемориальном кладбище. В перечне изменений указано, что на лицевой поверхности памятной плиты может наноситься изображение религиозной символики, а также позывной и сокращенное наименование воинского формирования.

Правительство изменило правила оформления мемориальных табличек на Национальном военном кладбище

Среди изменений в образцы и описания мемориальных табличек НВМК говорится о согласовании перечня изображений религиозной символики, сокращенных наименований воинских формирований, а также нанесении позывного. Об этом передает УНН со ссылкой на постановление правительства №1284.

Детали

Кабмин утвердил изменения, вносимые в образцы и описания надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории Национального военного мемориального кладбища.

На колумбарной нише погибшего (умершего) лица устанавливается надгробное сооружение — памятная плита из природного камня светлого цвета по размерам, указанным на образце (в миллиметрах). На лицевой поверхности памятной плиты наносится монохромный портрет погибшего (умершего) лица (при наличии), изображение малого Государственного Герба Украины (трезубца), надпись на государственном языке собственного имени, отчества (при наличии), фамилии (при наличии) такого лица, даты рождения и смерти, воинского или специального звания (при наличии)

- отмечается в документе № 1284 от 8 октября 2025 г.

Указанные в документе № 1284 изменения:

По желанию исполнителя волеизъявления погибшего (умершего) лица, лица, обязавшегося похоронить погибшее (умершее) лицо, на лицевой поверхности памятной плиты может наноситься изображение религиозной символики, позывной, сокращенное наименование воинского формирования/соединения, наименование воинского формирования/вида, рода сил или войск/государственного органа.

Перечень изображений религиозной символики, сокращенных наименований воинских формирований/соединений, которые наносятся на надгробном сооружении, устанавливаемом на колумбарной нише погибшего (умершего) лица, утверждается государственным учреждением "Национальное военное мемориальное кладбище" по согласованию с Минветеранов. Нанесение позывного осуществляется с учетом требований, установленных государственным учреждением "Национальное военное мемориальное кладбище".

Напомним

Срок выполнения работ по строительству 2-го пускового комплекса на Национальном военном мемориальном кладбище установлен до 30 июня 2026 года. В него входят, в частности: секторы захоронений, колумбарные стены, зона отдыха и стоянка для гольфкаров.

Игорь Тележников

ОбществоПолитика
Украина