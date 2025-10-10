Правительство изменило правила оформления мемориальных табличек на Национальном военном кладбище

Среди изменений в образцы и описания мемориальных табличек НВМК говорится о согласовании перечня изображений религиозной символики, сокращенных наименований воинских формирований, а также нанесении позывного. Об этом передает УНН со ссылкой на постановление правительства №1284.

Кабмин утвердил изменения, вносимые в образцы и описания надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории Национального военного мемориального кладбища.

На колумбарной нише погибшего (умершего) лица устанавливается надгробное сооружение — памятная плита из природного камня светлого цвета по размерам, указанным на образце (в миллиметрах). На лицевой поверхности памятной плиты наносится монохромный портрет погибшего (умершего) лица (при наличии), изображение малого Государственного Герба Украины (трезубца), надпись на государственном языке собственного имени, отчества (при наличии), фамилии (при наличии) такого лица, даты рождения и смерти, воинского или специального звания (при наличии)