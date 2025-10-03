Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі

Термін виконання робіт із будівництва 2-го пускового комплексу на Національному військовому меморіальному кладовищі встановлений до 30 червня 2026 року. До нього входять, зокрема: сектори поховань, колумбарні стіни, зона відпочинку та стоянка для гольфкарів. Про це журналісту УНН повідомили у ДУ "НВМК" у відповідь на запит.

Перші поховання

Станом 25 вересня 2025 року на Національному військовому меморіальному кладовищі здійснено 97 поховань невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України, та 9 поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність Українському народу - ідеться у відповіді на запит.

На тимчасових намогильних спорудах, як вказано, викарбувані імена 9 загиблих (померлих) осіб.

Будівництво другого пускового комплексу

У військовому меморіальному кладовищі повідомили, що термін виконання робіт із будівництва 2-го пускового комплексу - до 30 червня 2026 року.

До 2-го пускового комплексу входять: сектори поховань, колумбарні стіни № 1 та № 3, адміністративна будівля, будинок трауру № 1, крамниця ритуальних атрибутів, будівля пункту охорони, господарська будівля, ангар, свердловини № 1, № 2, громадський туалет № 1, трансформаторні підстанції № 1, № 2, котельня № 1, меморіал, монумент, насосна станція, локальні очисні споруди № 1 – № 5, № 14, огорожа, резервуари № 1 – № 3, стоянка для автобусів, під'їзна дорога № 1 (пішохідна частина), зупинки громадського транспорту № 1 – № 3, проїзд до свердловин № 1 – № 4, зона відпочинку, стоянка для велосипедів, стоянка для гольфкарів, вхідна площа, центральна площа, відкриті автостоянки № 1 – № 6, майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, інженерні мережі, проїзди.

"У 2-му пусковому комплексі, згідно з проєктними рішеннями, передбачено 5891 місць для традиційних поховань та 360 місць в колумбаріях", - інформує "НВМК".

Наразі "НВМК" встановлено зупинку на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі біля ст. м. "Теремки" (Одеська площа), від якої буде забезпечено здійснення безплатних регулярних спеціальних перевезень до місця розташування Національного військового меморіального кладовища.

ДУ "НВМК" оголошено тендер "Послуги з перевезення на автобусному маршруті регулярних спеціальних перевезень сполученням "Київська обл., Фастівський район, Гатненська територіальна громада, с. Віта-Поштова, вулиця Звенигородська, 212 (Національне військове меморіальне кладовище) – м. Київ, Одеська площа".

На сайті системи державних закупівель ProZorro очікувана вартість вказується обсягом 1 654 620,00 грн.

"Пасажирські перевезення планується здійснювати одним автобусом з не менше 30 пас/місць. Графік руху буде підготовлений та узгоджений з переможцем тендеру під час підписання відповідного договору", - ідеться у відповіді на запит.

Окрім того, "НВМК" планує встановити додаткову зупинку для регулярних спеціальних перевезень до місця розташування Національного військового меморіального кладовища на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі міста Києва біля станції метро "Іподром".

Контекст

У липні було завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги Національного військового меморіального кладовища, підготовлено 6 тисяч місць для поховань. Триває будівництво другого пускового комплексу.

29 серпня на території Національного військового меморіального комплексу розпочалися перші почесні військові поховання. На кладовищі передбачено до 6 тисяч місць для захоронення українських захисників.

10 вересня на території Національного військового меморіального кладовища відбулося перше поховання Захисника України, чиє ім’я відоме.

Головний сержант Віктор Климчук, із позивним "Горець", став першим воїном, чиє ім’я викарбуване на тимчасовій намогильній споруді. У майбутньому воно буде на меморіальній стіні пам’яті й увічнене серед імен тих, хто віддав життя за Україну.

13 вересня міністерка у справах ветеранів Юлія Калмикова заявляла, що Одна з ключових особливостей Національного військового меморіального кладовища - уніфікація поховань. Спочатку встановлюється тимчасовий пам'ятник, а через рік - постійний. Дискусія щодо вигляду постійних надмогильних споруд триває.