Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали

Киев • УНН

 • 8918 просмотра

Срок выполнения работ по строительству 2-го пускового комплекса Национального военного мемориального кладбища установлен до 30 июня 2026 года. В настоящее время осуществлено 97 захоронений неопознанных тел и 9 захоронений погибших лиц, защищавших Украину.

Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали

Срок выполнения работ по строительству 2-го пускового комплекса на Национальном военном мемориальном кладбище установлен до 30 июня 2026 года. В него входят, в частности: секторы захоронений, колумбарные стены, зона отдыха и стоянка для гольфкаров. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУ "НВМК" в ответ на запрос.

Первые захоронения

По состоянию на 25 сентября 2025 года на Национальном военном мемориальном кладбище осуществлено 97 захоронений неопознанных тел (останков) военнослужащих, полицейских, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины, и 9 захоронений погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечивавших выполнение служебных обязанностей и присяги на верность Украинскому народу

- говорится в ответе на запрос.

На временных надгробных сооружениях, как указано, выгравированы имена 9 погибших (умерших) лиц.

Строительство второго пускового комплекса

В военном мемориальном кладбище сообщили, что срок выполнения работ по строительству 2-го пускового комплекса - до 30 июня 2026 года.

Во 2-й пусковой комплекс входят: секторы захоронений, колумбарные стены № 1 и № 3, административное здание, дом траура № 1, магазин ритуальных атрибутов, здание пункта охраны, хозяйственное здание, ангар, скважины № 1, № 2, общественный туалет № 1, трансформаторные подстанции № 1, № 2, котельная № 1, мемориал, монумент, насосная станция, локальные очистные сооружения № 1 – № 5, № 14, ограждение, резервуары № 1 – № 3, стоянка для автобусов, подъездная дорога № 1 (пешеходная часть), остановки общественного транспорта № 1 – № 3, проезд к скважинам № 1 – № 4, зона отдыха, стоянка для велосипедов, стоянка для гольфкаров, входная площадь, центральная площадь, открытые автостоянки № 1 – № 6, площадки для контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, инженерные сети, проезды.

"Во 2-м пусковом комплексе, согласно проектным решениям, предусмотрено 5891 место для традиционных захоронений и 360 мест в колумбариях", - информирует "НВМК".

Правительство планирует в 2026 году выделить на Национальное военное кладбище втрое больше, чем в этом году16.09.25, 17:08 • 2626 просмотров

Как и откуда доехать до Национального военного мемориального кладбища

В настоящее время "НВМК" установлена остановка на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе возле ст. м. "Теремки" (Одесская площадь), от которой будет обеспечено осуществление бесплатных регулярных специальных перевозок к месту расположения Национального военного мемориального кладбища.

ГУ "НВМК" объявлен тендер "Услуги по перевозке на автобусном маршруте регулярных специальных перевозок сообщением "Киевская обл., Фастовский район, Гатненская территориальная громада, с. Вита-Почтовая, улица Звенигородская, 212 (Национальное военное мемориальное кладбище) – г. Киев, Одесская площадь".

На сайте системы государственных закупок ProZorro ожидаемая стоимость указывается в размере 1 654 620,00 грн.

"Пассажирские перевозки планируется осуществлять одним автобусом с не менее 30 пас/мест. График движения будет подготовлен и согласован с победителем тендера во время подписания соответствующего договора", - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, "НВМК" планирует установить дополнительную остановку для регулярных специальных перевозок к месту расположения Национального военного мемориального кладбища на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе города Киева возле станции метро "Ипподром".

Контекст

В июле было завершено строительство первого пускового комплекса 1-й очереди Национального военного мемориального кладбища, подготовлено 6 тысяч мест для захоронений. Продолжается строительство второго пускового комплекса.

29 августа на территории Национального военного мемориального комплекса начались первые почетные военные захоронения. На кладбище предусмотрено до 6 тысяч мест для захоронения украинских защитников.

10 сентября на территории Национального военного мемориального кладбища состоялось первое захоронение Защитника Украины, чье имя известно.

Главный сержант Виктор Климчук, с позывным "Горец", стал первым воином, чье имя выгравировано на временном надгробном сооружении. В будущем оно будет на мемориальной стене памяти и увековечено среди имен тех, кто отдал жизнь за Украину.

13 сентября министр по делам ветеранов Юлия Калмыкова заявляла, что одна из ключевых особенностей Национального военного мемориального кладбища - унификация захоронений. Сначала устанавливается временный памятник, а через год - постоянный. Дискуссия относительно вида постоянных надгробных сооружений продолжается.

Анна Мурашко

