Мінветеранів про Національне військове кладовище: дискусія щодо вигляду постійних пам'ятників триває

Ексклюзив
10:21 • 5562 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
07:00 • 15697 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 24519 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 38933 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 29373 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 43752 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 49944 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36067 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35464 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24488 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Масштабні аварії човнів у Демократичній Республіці Конго: майже 200 загиблих13 вересня, 04:01 • 9316 перегляди
Загроза цунамі: землетрус магнітудою 7,7 бала стався біля узбережжя російської камчатки13 вересня, 04:54 • 5118 перегляди
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом13 вересня, 05:39 • 11494 перегляди
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії08:37 • 7950 перегляди
Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюванихPhoto09:28 • 6440 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo07:00 • 15693 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 22412 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 24942 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 43751 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 23679 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 49944 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 41538 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 89228 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 50108 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 55471 перегляди
Мінветеранів про Національне військове кладовище: дискусія щодо вигляду постійних пам'ятників триває

Київ • УНН

 • 118 перегляди

На Національному військовому меморіальному кладовищі встановлюються тимчасові дерев'яні пам'ятники у формі козацького хреста, які через рік замінять на постійні. Міністерка у справах ветеранів Юлія Калмикова повідомила, що дискусія щодо вигляду постійних надмогильних споруд триває.

Мінветеранів про Національне військове кладовище: дискусія щодо вигляду постійних пам'ятників триває

Одна з ключових особливостей Національного військового меморіального кладовища — уніфікація поховань. Спочатку встановлюється тимчасовий пам'ятник, а через рік — постійний. Дискусія щодо вигляду постійних надмогильних споруд триває. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Калмикова інтерв'ю в телемарафону, передає УНН.

Відкрито перше Національне військове меморіальне кладовище. Право на поховання мають всі учасники бойових дій. Мають право на перепоховання Герої України, якщо родини цього хочуть. Перепоховання можливе з тих територій, які окуповані або деокуповані. Для того, щоб замовити поховання потрібно зателефонувати на номер Національного військового меморіального кладовища або приїхати туди й власне оформити необхідні документи, скласти договір про поховання 

- розповіла Калмикова.

Коли будуть постійні пам'ятники на кладовищі

Калмикова зазначила, що в Національному військовому меморіальному кладовищі уніфіковані надмогильні споруди.

Зараз ми ставимо тимчасові надмогильні споруди, вони дерев'яні. Через рік будемо встановлювати вже постійні. Поки що ще дискусія щодо вигляду постійних триває. Ті, які тимчасові, вони виконані з дерева й у формі козацького хреста. Дуже гарно виглядає насправді, біла лакова фарба глянцева й таблички відповідно з вказаними даними про людину яка похована. У випадку, якщо похований не відомий, та так й написано: Похований невідомий захисник або захисниця. Далі пишеться, що ідентифікація триває і присвоюється номер кожному тілу 

- сказала Калмикова.

Міністерка зазначила, що в тій частині, де почалися поховання передбачені сектори для поховань невідомих захисників та захисниць.

У тій частині яку ми відкрили – це половинка першої черги й там передбачені сектори для поховань невідомих. Також передбачено місце, де буде меморіал невідомим захисникам та захисницям. Ми плануємо у найближчі тижні оголосити архітектурний конкурс для того, щоб наші митці могли запропонувати варіанти, як увіковічити пам'ять про тих хто загинув і імена яких ми досі не ідентифікували 

- розповіла Калмикова.

Скільки надходить звернень на поховання

Ми лише починаємо. Дуже багато звернень. Вже в нас починаються поховання відомих захисників та захисниць, в тому числі в колумбарну стіну (місце поховання урн з прахом після кремації – ред.) 

- сказала Калмикова.

Длоповнення

29 серпня на території Національного військового меморіального комплексу розпочалися перші почесні військові поховання. На кладовищі передбачено до 6 тисяч місць для захоронення українських захисників.

Завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги Національного військового меморіального кладовища, підготовлено 6 тисяч місць для поховань. Триває будівництво другого пускового комплексу.

 10 вересня на території Національного військового меморіального кладовища відбулося перше  поховання Захисника України, чиє ім’я відоме.

Головний сержант Віктор Климчук, із позивним "Горець", став першим воїном, чиє ім’я викарбуване на тимчасовій намогильній споруді. У майбутньому воно буде на меморіальній стіні пам’яті й увічнене серед імен тих, хто віддав життя за Україну.

Анна Мурашко

