Мінветеранів про Національне військове кладовище: дискусія щодо вигляду постійних пам'ятників триває
Київ • УНН
На Національному військовому меморіальному кладовищі встановлюються тимчасові дерев'яні пам'ятники у формі козацького хреста, які через рік замінять на постійні. Міністерка у справах ветеранів Юлія Калмикова повідомила, що дискусія щодо вигляду постійних надмогильних споруд триває.
Одна з ключових особливостей Національного військового меморіального кладовища — уніфікація поховань. Спочатку встановлюється тимчасовий пам'ятник, а через рік — постійний. Дискусія щодо вигляду постійних надмогильних споруд триває. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Калмикова інтерв'ю в телемарафону, передає УНН.
Відкрито перше Національне військове меморіальне кладовище. Право на поховання мають всі учасники бойових дій. Мають право на перепоховання Герої України, якщо родини цього хочуть. Перепоховання можливе з тих територій, які окуповані або деокуповані. Для того, щоб замовити поховання потрібно зателефонувати на номер Національного військового меморіального кладовища або приїхати туди й власне оформити необхідні документи, скласти договір про поховання
Коли будуть постійні пам'ятники на кладовищі
Калмикова зазначила, що в Національному військовому меморіальному кладовищі уніфіковані надмогильні споруди.
Зараз ми ставимо тимчасові надмогильні споруди, вони дерев'яні. Через рік будемо встановлювати вже постійні. Поки що ще дискусія щодо вигляду постійних триває. Ті, які тимчасові, вони виконані з дерева й у формі козацького хреста. Дуже гарно виглядає насправді, біла лакова фарба глянцева й таблички відповідно з вказаними даними про людину яка похована. У випадку, якщо похований не відомий, та так й написано: Похований невідомий захисник або захисниця. Далі пишеться, що ідентифікація триває і присвоюється номер кожному тілу
Міністерка зазначила, що в тій частині, де почалися поховання передбачені сектори для поховань невідомих захисників та захисниць.
У тій частині яку ми відкрили – це половинка першої черги й там передбачені сектори для поховань невідомих. Також передбачено місце, де буде меморіал невідомим захисникам та захисницям. Ми плануємо у найближчі тижні оголосити архітектурний конкурс для того, щоб наші митці могли запропонувати варіанти, як увіковічити пам'ять про тих хто загинув і імена яких ми досі не ідентифікували
Скільки надходить звернень на поховання
Ми лише починаємо. Дуже багато звернень. Вже в нас починаються поховання відомих захисників та захисниць, в тому числі в колумбарну стіну (місце поховання урн з прахом після кремації – ред.)
Длоповнення
29 серпня на території Національного військового меморіального комплексу розпочалися перші почесні військові поховання. На кладовищі передбачено до 6 тисяч місць для захоронення українських захисників.
Завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги Національного військового меморіального кладовища, підготовлено 6 тисяч місць для поховань. Триває будівництво другого пускового комплексу.
10 вересня на території Національного військового меморіального кладовища відбулося перше поховання Захисника України, чиє ім’я відоме.
Головний сержант Віктор Климчук, із позивним "Горець", став першим воїном, чиє ім’я викарбуване на тимчасовій намогильній споруді. У майбутньому воно буде на меморіальній стіні пам’яті й увічнене серед імен тих, хто віддав життя за Україну.