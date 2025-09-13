Мінветеранів про Національне військове кладовище: дискусія щодо вигляду постійних пам'ятників триває

Одна з ключових особливостей Національного військового меморіального кладовища — уніфікація поховань. Спочатку встановлюється тимчасовий пам'ятник, а через рік — постійний. Дискусія щодо вигляду постійних надмогильних споруд триває. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Калмикова інтерв'ю в телемарафону, передає УНН.

Відкрито перше Національне військове меморіальне кладовище. Право на поховання мають всі учасники бойових дій. Мають право на перепоховання Герої України, якщо родини цього хочуть. Перепоховання можливе з тих територій, які окуповані або деокуповані. Для того, щоб замовити поховання потрібно зателефонувати на номер Національного військового меморіального кладовища або приїхати туди й власне оформити необхідні документи, скласти договір про поховання

Калмикова зазначила, що в Національному військовому меморіальному кладовищі уніфіковані надмогильні споруди.

Зараз ми ставимо тимчасові надмогильні споруди, вони дерев'яні. Через рік будемо встановлювати вже постійні. Поки що ще дискусія щодо вигляду постійних триває. Ті, які тимчасові, вони виконані з дерева й у формі козацького хреста. Дуже гарно виглядає насправді, біла лакова фарба глянцева й таблички відповідно з вказаними даними про людину яка похована. У випадку, якщо похований не відомий, та так й написано: Похований невідомий захисник або захисниця. Далі пишеться, що ідентифікація триває і присвоюється номер кожному тілу

Міністерка зазначила, що в тій частині, де почалися поховання передбачені сектори для поховань невідомих захисників та захисниць.

У тій частині яку ми відкрили – це половинка першої черги й там передбачені сектори для поховань невідомих. Також передбачено місце, де буде меморіал невідомим захисникам та захисницям. Ми плануємо у найближчі тижні оголосити архітектурний конкурс для того, щоб наші митці могли запропонувати варіанти, як увіковічити пам'ять про тих хто загинув і імена яких ми досі не ідентифікували

Ми лише починаємо. Дуже багато звернень. Вже в нас починаються поховання відомих захисників та захисниць, в тому числі в колумбарну стіну (місце поховання урн з прахом після кремації – ред.)