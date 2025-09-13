Минветеранов о Национальном военном кладбище: дискуссия о виде постоянных памятников продолжается
Киев • УНН
На Национальном военном мемориальном кладбище устанавливаются временные деревянные памятники в форме казацкого креста, которые через год заменят на постоянные. Министр по делам ветеранов Юлия Калмыкова сообщила, что дискуссия о виде постоянных надгробных сооружений продолжается.
Одна из ключевых особенностей Национального военного мемориального кладбища — унификация захоронений. Сначала устанавливается временный памятник, а через год — постоянный. Дискуссия относительно вида постоянных надгробных сооружений продолжается. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Калмыкова в интервью телемарафону, передает УНН.
Открыто первое Национальное военное мемориальное кладбище. Право на захоронение имеют все участники боевых действий. Имеют право на перезахоронение Герои Украины, если семьи этого хотят. Перезахоронение возможно с тех территорий, которые оккупированы или деоккупированы. Для того, чтобы заказать захоронение, нужно позвонить на номер Национального военного мемориального кладбища или приехать туда и собственно оформить необходимые документы, составить договор о захоронении
Когда будут постоянные памятники на кладбище
Калмыкова отметила, что на Национальном военном мемориальном кладбище унифицированы надгробные сооружения.
Сейчас мы ставим временные надгробные сооружения, они деревянные. Через год будем устанавливать уже постоянные. Пока еще дискуссия относительно вида постоянных продолжается. Те, которые временные, они выполнены из дерева и в форме казацкого креста. Очень красиво выглядит на самом деле, белая лаковая глянцевая краска и таблички соответственно с указанными данными о человеке, который похоронен. В случае, если похоронен неизвестный, так и написано: Похоронен неизвестный защитник или защитница. Далее пишется, что идентификация продолжается и присваивается номер каждому телу
Министр отметила, что в той части, где начались захоронения, предусмотрены сектора для захоронений неизвестных защитников и защитниц.
В той части, которую мы открыли – это половинка первой очереди, и там предусмотрены сектора для захоронений неизвестных. Также предусмотрено место, где будет мемориал неизвестным защитникам и защитницам. Мы планируем в ближайшие недели объявить архитектурный конкурс для того, чтобы наши художники могли предложить варианты, как увековечить память о тех, кто погиб и имена которых мы до сих пор не идентифицировали
Сколько поступает обращений на захоронение
Мы только начинаем. Очень много обращений. Уже у нас начинаются захоронения известных защитников и защитниц, в том числе в колумбарную стену (место захоронения урн с прахом после кремации – ред.)
Дополнение
29 августа на территории Национального военного мемориального комплекса начались первые почетные военные захоронения. На кладбище предусмотрено до 6 тысяч мест для захоронения украинских защитников.
Завершено строительство первого пускового комплекса 1-й очереди Национального военного мемориального кладбища, подготовлено 6 тысяч мест для захоронений. Продолжается строительство второго пускового комплекса.
10 сентября на территории Национального военного мемориального кладбища состоялось первое захоронение Защитника Украины, чье имя известно.
Главный сержант Виктор Климчук, с позывным "Горец", стал первым воином, чье имя выгравировано на временном надгробном сооружении. В будущем оно будет на мемориальной стене памяти и увековечено среди имен тех, кто отдал жизнь за Украину.