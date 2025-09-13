Минветеранов о Национальном военном кладбище: дискуссия о виде постоянных памятников продолжается

Одна из ключевых особенностей Национального военного мемориального кладбища — унификация захоронений. Сначала устанавливается временный памятник, а через год — постоянный. Дискуссия относительно вида постоянных надгробных сооружений продолжается. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Калмыкова в интервью телемарафону, передает УНН.

Открыто первое Национальное военное мемориальное кладбище. Право на захоронение имеют все участники боевых действий. Имеют право на перезахоронение Герои Украины, если семьи этого хотят. Перезахоронение возможно с тех территорий, которые оккупированы или деоккупированы. Для того, чтобы заказать захоронение, нужно позвонить на номер Национального военного мемориального кладбища или приехать туда и собственно оформить необходимые документы, составить договор о захоронении

Калмыкова отметила, что на Национальном военном мемориальном кладбище унифицированы надгробные сооружения.

Сейчас мы ставим временные надгробные сооружения, они деревянные. Через год будем устанавливать уже постоянные. Пока еще дискуссия относительно вида постоянных продолжается. Те, которые временные, они выполнены из дерева и в форме казацкого креста. Очень красиво выглядит на самом деле, белая лаковая глянцевая краска и таблички соответственно с указанными данными о человеке, который похоронен. В случае, если похоронен неизвестный, так и написано: Похоронен неизвестный защитник или защитница. Далее пишется, что идентификация продолжается и присваивается номер каждому телу

Министр отметила, что в той части, где начались захоронения, предусмотрены сектора для захоронений неизвестных защитников и защитниц.

В той части, которую мы открыли – это половинка первой очереди, и там предусмотрены сектора для захоронений неизвестных. Также предусмотрено место, где будет мемориал неизвестным защитникам и защитницам. Мы планируем в ближайшие недели объявить архитектурный конкурс для того, чтобы наши художники могли предложить варианты, как увековечить память о тех, кто погиб и имена которых мы до сих пор не идентифицировали