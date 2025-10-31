Суд відмовив в апеляції щодо заборони почесних поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі

Київський апеляційний суд відмовив в задоволенні апеляційної скарги громадської організації "Мархалівка. Підтримка" на ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області щодо скасування заборони проведення почесних поховань на території Національного військового меморіального кладовища. Про це повідомили у НВМК, пише УНН.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" здобула чергову перемогу в суді. Київський апеляційний суд, всебічно вивчивши матеріали справи та доводи сторін, ухвалив законне й обґрунтоване рішення — відмовити в задоволенні апеляційної скарги громадської організації "Мархалівка. Підтримка" та інших заявників, які намагалися оскаржити ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 9 липня 2025 року - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалою від липня було скасовано заходи забезпечення позову, якими окремі позивачі намагалися, зокрема, заборонити проведення почесних поховань полеглих Захисників і Захисниць України на території Меморіального кладовища.

Нагадаємо

Термін виконання робіт із будівництва 2-го пускового комплексу на Національному військовому меморіальному кладовищі встановлений до 30 червня 2026 року. До нього входять, зокрема: сектори поховань, колумбарні стіни, зона відпочинку та стоянка для гольфкарів.

Уряд змінив правила оформлення меморіальних табличок на Національному військовому кладовищі