Суд отказал в апелляции по запрету почетных захоронений на Национальном военном мемориальном кладбище
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд отказал ОО "Мархаловка. Поддержка" в жалобе на решение Киево-Святошинского суда. Это решение отменяет запрет на проведение почетных захоронений защитников Украины на территории Национального военного мемориального кладбища.
Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы общественной организации "Мархаловка. Поддержка" на определение Киево-Святошинского районного суда Киевской области об отмене запрета проведения почетных захоронений на территории Национального военного мемориального кладбища. Об этом сообщили в НВМК, пишет УНН.
Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" одержало очередную победу в суде. Киевский апелляционный суд, всесторонне изучив материалы дела и доводы сторон, принял законное и обоснованное решение — отказать в удовлетворении апелляционной жалобы общественной организации "Мархаловка. Поддержка" и других заявителей, которые пытались обжаловать определение Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 9 июля 2025 года
Отмечается, что определением от июля были отменены меры обеспечения иска, которыми отдельные истцы пытались, в частности, запретить проведение почетных захоронений павших Защитников и Защитниц Украины на территории Мемориального кладбища.
Напомним
Срок выполнения работ по строительству 2-го пускового комплекса на Национальном военном мемориальном кладбище установлен до 30 июня 2026 года. В него входят, в частности: секторы захоронений, колумбарные стены, зона отдыха и стоянка для гольфкаров.
Правительство изменило правила оформления мемориальных табличек на Национальном военном кладбище10.10.25, 18:11 • 3693 просмотра