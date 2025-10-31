Суд отказал в апелляции по запрету почетных захоронений на Национальном военном мемориальном кладбище

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы общественной организации "Мархаловка. Поддержка" на определение Киево-Святошинского районного суда Киевской области об отмене запрета проведения почетных захоронений на территории Национального военного мемориального кладбища. Об этом сообщили в НВМК, пишет УНН.

Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" одержало очередную победу в суде. Киевский апелляционный суд, всесторонне изучив материалы дела и доводы сторон, принял законное и обоснованное решение — отказать в удовлетворении апелляционной жалобы общественной организации "Мархаловка. Поддержка" и других заявителей, которые пытались обжаловать определение Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 9 июля 2025 года - говорится в сообщении.

Отмечается, что определением от июля были отменены меры обеспечения иска, которыми отдельные истцы пытались, в частности, запретить проведение почетных захоронений павших Защитников и Защитниц Украины на территории Мемориального кладбища.

Напомним

Срок выполнения работ по строительству 2-го пускового комплекса на Национальном военном мемориальном кладбище установлен до 30 июня 2026 года. В него входят, в частности: секторы захоронений, колумбарные стены, зона отдыха и стоянка для гольфкаров.

