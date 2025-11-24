Во Львове Минобороны выделило землю для Мемориала Героев Украины – Шмыгаль
Киев • УНН
МО Украины передало Львову 1,5 гектара земли для Мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины. Это решение создает правовую основу для реализации проекта чествования Защитников и Защитниц.
Министерство обороны Украины передало городским властям Львова земельный участок для обустройства Мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
По словам Шмыгаля, речь идет о 1,5 гектара земли, принадлежавших Министерству обороны. Этот участок станет территорией для создания Мемориала Героев Украины, который будет чествовать подвиг украинских Защитников и Защитниц.
Приняли решение о передаче городским властям Львова земельного участка из фондов Министерства обороны. Это 1,5 гектара, которые будут использованы для обустройства Мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины. Этот шаг создает необходимую правовую основу для начала реализации утвержденного проекта обустройства мемориального комплекса. Работаем в тесном взаимодействии с местными властями. Почитание подвига наших Защитников и Защитниц является нашим общим приоритетом
Реализация проекта будет проходить в тесном сотрудничестве с местными властями Львова, что позволит максимально эффективно организовать пространство для чествования памяти погибших воинов.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что на Лычаковском кладбище во Львове осталось около 20 свободных мест для почетных захоронений. Львовский городской совет готовит новую локацию для чествования павших защитников Украины.