У Києві та трьох областях запроваджено екстрені відключення - ДТЕК
Київ • УНН
За командою Укренерго у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області застосовані екстрені відключення
Додамо
Як повідомили в YASNO, основна причина екстрених відключень світла в Україні - наслідки російських атак на енергооб’єкти. Якщо після руйнівних обстрілів світло з’являється за кілька годин, це не означає, що пошкодження повністю відновлено, що нові схеми підключення працюють стабільно та витримують навантаження.