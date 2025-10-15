В Киеве и трех областях введены экстренные отключения - ДТЭК
Киев • УНН
По команде Укрэнерго экстренные отключения света применены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
В трех областях и Киеве введены экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской области применены экстренные отключения
Как безопасно использовать электроприборы после отключений: энергосоветы для украинцев15.10.25, 17:42 • 788 просмотров
Добавим
Как сообщили в YASNO, основная причина экстренных отключений света в Украине - последствия российских атак на энергообъекты. Если после разрушительных обстрелов свет появляется через несколько часов, это не означает, что повреждение полностью восстановлено, что новые схемы подключения работают стабильно и выдерживают нагрузку.