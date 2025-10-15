Как безопасно использовать электроприборы после отключений: энергосоветы для украинцев
Киев • УНН
Минэнерго предоставило рекомендации по безопасному использованию электроприборов после возобновления электроснабжения. Соблюдение этих правил поможет снизить риск перегрузки энергосистемы и уберечь приборы от перепадов напряжения.
Во время аварийных отключений, вызванных российскими обстрелами, важно соблюдать правила разумного и экономного потребления электроэнергии. В Минэнерго рассказали, как безопасно использовать электроприборы после восстановления электроснабжения, передает УНН.
Детали
По данным ведомства, правила разумного потребления помогут снизить риск перегрузки энергосистемы, предотвратить перегрузку энергосистемы и уберечь приборы от перепадов напряжения.
Как действовать во время аварийных отключений:
- выключите из розетки все мощные электроприборы (обогреватель, бойлер, электроплиту, духовку и т.д.);
- прежде чем включать электроприборы, убедитесь, что напряжение в сети стабильно. Если свет мигает или напряжение нестабильно, не подключайте приборы к сети;
- не включайте технику сразу, подождите 10–15 минут;
- используйте приборы поочередно. Избегайте одновременного включения всех электроприборов, чтобы не перегрузить сеть;
- используйте защиту от перепадов напряжения. Чтобы обезопасить технику, можно установить в квартире/доме реле напряжения или устройства защитного отключения (УЗО). Этот защитный механизм отключает бытовые приборы от сети, если она нестабильна, а после стабилизации снова подключает. Лучше всего такая защита подходит для холодильников, стиральных и посудомоечных машин, телевизоров;
- ночью нагрузка на систему уменьшается и напряжение стабилизируется. Поэтому некоторые процессы (зарядка аккумуляторов, стирка, мытье посуды, подогрев воды бойлером) лучше, по возможности, перенести на ночное время;
- если в квартире есть источник резервного питания (аккумуляторы, инверторы и т.д.), не забывайте вовремя переключать их из активного в пассивный режим, если не установлено автоматическое переключение.
Следуя этим рекомендациям, вы можете защитить свою технику и предотвратить аварийные ситуации. Сегодня от каждого из нас зависит стабильность и поддержка нашей энергосистемы!
