Как безопасно использовать электроприборы после отключений: энергосоветы для украинцев

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 13181 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 24869 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 22859 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 23244 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 21029 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 17867 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17251 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32130 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 32192 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13743 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
64%
754мм
Популярные новости
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 34170 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 19658 просмотра
Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция15 октября, 09:06 • 11978 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 15580 просмотра
Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg11:46 • 4662 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 15599 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 34191 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32127 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 32189 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 57763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15:48 • 448 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 60149 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 39217 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 41219 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 48394 просмотра
Актуальное
Хранитель
Дипломатка
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot

Как безопасно использовать электроприборы после отключений: энергосоветы для украинцев

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Минэнерго предоставило рекомендации по безопасному использованию электроприборов после возобновления электроснабжения. Соблюдение этих правил поможет снизить риск перегрузки энергосистемы и уберечь приборы от перепадов напряжения.

Как безопасно использовать электроприборы после отключений: энергосоветы для украинцев

Во время аварийных отключений, вызванных российскими обстрелами, важно соблюдать правила разумного и экономного потребления электроэнергии. В Минэнерго рассказали, как безопасно использовать электроприборы после восстановления электроснабжения, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, правила разумного потребления помогут снизить риск перегрузки энергосистемы, предотвратить перегрузку энергосистемы и уберечь приборы от перепадов напряжения.

Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений10.10.25, 16:35 • 60579 просмотров

Как действовать во время аварийных отключений:

  • выключите из розетки все мощные электроприборы (обогреватель, бойлер, электроплиту, духовку и т.д.);
    • прежде чем включать электроприборы, убедитесь, что напряжение в сети стабильно. Если свет мигает или напряжение нестабильно, не подключайте приборы к сети;
      • не включайте технику сразу, подождите 10–15 минут;
        • используйте приборы поочередно. Избегайте одновременного включения всех электроприборов, чтобы не перегрузить сеть;
          • используйте защиту от перепадов напряжения. Чтобы обезопасить технику, можно установить в квартире/доме реле напряжения или устройства защитного отключения (УЗО). Этот защитный механизм отключает бытовые приборы от сети, если она нестабильна, а после стабилизации снова подключает. Лучше всего такая защита подходит для холодильников, стиральных и посудомоечных машин, телевизоров;
            • ночью нагрузка на систему уменьшается и напряжение стабилизируется. Поэтому некоторые процессы (зарядка аккумуляторов, стирка, мытье посуды, подогрев воды бойлером) лучше, по возможности, перенести на ночное время;
              • если в квартире есть источник резервного питания (аккумуляторы, инверторы и т.д.), не забывайте вовремя переключать их из активного в пассивный режим, если не установлено автоматическое переключение.

                Следуя этим рекомендациям, вы можете защитить свою технику и предотвратить аварийные ситуации. Сегодня от каждого из нас зависит стабильность и поддержка нашей энергосистемы!

                - резюмировали в ведомстве.

                Почему возникают экстренные отключения света: появилось объяснение15.10.25, 11:09 • 3438 просмотров

                Антонина Туманова

                ТехнологииЛайфхаки
                Война в Украине
                Отключение света
                Блэкаут
                Электроэнергия
                Министерство энергетики Украины