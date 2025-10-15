Як безпечно використовувати електроприлади після відключень: енергопоради для українців
Київ • УНН
Міненерго надало рекомендації щодо безпечного використання електроприладів після відновлення електропостачання. Дотримання цих правил допоможе знизити ризик перевантаження енергосистеми та вберегти прилади від перепадів напруги.
Під час аварійних відключень, спричинених російськими обстрілами, важливо дотримуватися правил розумного та ощадливого споживання електроенергії. У Міненерго розповіли, як безпечно використовувати електроприлади після відновлення електропостачання, передає УНН.
Деталі
За даними відомства, правила розумного споживання допоможуть знизити ризик перевантаження енергосистеми, запобігти перевантаженню енергосистеми і вберегти прилади від перепадів напруги.
Як діяти під час аварійних відключень:
- вимкніть з розетки всі потужні електроприлади (обігрівач, бойлер, електроплиту, духовку тощо);
- перш ніж вмикати електроприлади, переконайтеся, що напруга в мережі стабільна. Якщо світло мигає чи напруга нестабільна, не підключайте прилади до мережі;
- не вмикайте техніку одразу, зачекайте 10–15 хвилин;
- використовуйте прилади почергово. Уникайте одночасного ввімкнення всіх електроприладів, щоб не перевантажити мережу;
- використовуйте захист від перепадів напруги. Щоб убезпечити техніку, можна встановити в квартирі/будинку реле напруги чи пристрої захисного вимкнення (ПЗВ). Цей захисний механізм відключає побутові прилади від мережі, якщо вона нестабільна, а після стабілізації знов підключає. Найкраще такий захист підходить для холодильників, пральних та посудомийних машин, телевізорів;
- вночі навантаження на систему зменшується і напруга стабілізується. Тому деякі процеси (заряджання акумуляторів, прання, миття посуду, підігрів води бойлером) краще, за можливості, перенести на нічний час;
- якщо у квартирі є джерело резервного живлення (акумулятори, інвертори тощо), не забувайте вчасно переключати їх з активного в пасивний режим, якщо не встановлено автоматичного перемикання.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви можете захистити свою техніку та запобігти аварійним ситуаціям. Сьогодні від кожного з нас залежить стабільність та підтримка нашої енергосистем!
