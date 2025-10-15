Як безпечно використовувати електроприлади після відключень: енергопоради для українців

$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 25627 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 23222 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 23614 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 21361 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17963 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17309 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32361 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 32411 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13761 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ15 жовтня, 08:31 • 20059 перегляди
Штрафи за невикористання водіями ременів безпеки зросли в 10 разів - Нацполіція15 жовтня, 09:06 • 12669 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 16093 перегляди
Новий план стримування рф: у Європі готують спільне переозброєння дронами та ППО - Вloomberg11:46 • 5128 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 32411 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 57960 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Велика Британія
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15:48 • 760 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 60266 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 39333 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 41360 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 48485 перегляди
The New York Times
Дипломатка
Eurofighter Typhoon
Фільм
Т-90

Як безпечно використовувати електроприлади після відключень: енергопоради для українців

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Міненерго надало рекомендації щодо безпечного використання електроприладів після відновлення електропостачання. Дотримання цих правил допоможе знизити ризик перевантаження енергосистеми та вберегти прилади від перепадів напруги.

Як безпечно використовувати електроприлади після відключень: енергопоради для українців

Під час аварійних відключень, спричинених російськими обстрілами, важливо дотримуватися правил розумного та ощадливого споживання електроенергії. У Міненерго розповіли, як безпечно використовувати електроприлади після відновлення електропостачання, передає УНН.

Деталі

За даними відомства, правила розумного споживання допоможуть знизити ризик перевантаження енергосистеми, запобігти перевантаженню енергосистеми і вберегти прилади від перепадів напруги.

Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень10.10.25, 16:35 • 60580 переглядiв

Як діяти під час аварійних відключень:

  • вимкніть з розетки всі потужні електроприлади (обігрівач, бойлер, електроплиту, духовку тощо);
    • перш ніж вмикати електроприлади, переконайтеся, що напруга в мережі стабільна. Якщо світло мигає чи напруга нестабільна, не підключайте прилади до мережі;
      • не вмикайте техніку одразу, зачекайте 10–15 хвилин;
        • використовуйте прилади почергово. Уникайте одночасного ввімкнення всіх електроприладів, щоб не перевантажити мережу;
          • використовуйте захист від перепадів напруги. Щоб убезпечити техніку, можна встановити в квартирі/будинку реле напруги чи пристрої захисного вимкнення (ПЗВ). Цей захисний механізм відключає побутові прилади від мережі, якщо вона нестабільна, а після стабілізації знов підключає. Найкраще такий захист підходить для холодильників, пральних та посудомийних машин, телевізорів;
            • вночі навантаження на систему зменшується і напруга стабілізується. Тому деякі процеси (заряджання акумуляторів, прання, миття посуду, підігрів води бойлером) краще, за можливості, перенести на нічний час;
              • якщо у квартирі є джерело резервного живлення (акумулятори, інвертори тощо), не забувайте вчасно переключати їх з активного в пасивний режим, якщо не встановлено автоматичного перемикання.

                Дотримуючись цих рекомендацій, ви можете захистити свою техніку та запобігти аварійним ситуаціям. Сьогодні від кожного з нас залежить стабільність та підтримка нашої енергосистем! 

                - резюмували у відомстві.

                Чому виникають екстрені відключення світла: з'явилось пояснення15.10.25, 11:09 • 3506 переглядiв

                Антоніна Туманова

                ТехнологіїЛайфхаки
                Війна в Україні
                Відключення світла
                Блекаут 
                Електроенергія
                Міністерство енергетики України