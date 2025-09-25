У Білому домі називали різку "атаку" Трампа на росію "переговорною тактикою" - WP

Гнівна риторика президента США Дональда Трампа щодо росії – це "переговорна тактика", спрямована на тиск на кремль. Про це заявив високопоставлений чиновник Білого дому після того, як американський лідер приголомшив світових політиків і порадував українських лідерів, підтримавши амбіції Києва щодо рішучої поразки росії, передає УНН із посиланням на The Washington Post.

Деталі

Очевидний поворот президента на користь повернення Україною всієї її території є ознакою розчарування Трампа російським диктатором володимиром путіним, заявив високопоставлений чиновник Білого дому через місяць після того, як саміт на червоній доріжці на Алясці між двома лідерами дав мало конкретних результатів.

Але Трамп не сигналізував про серйозну зміну політики США щодо Києва під час дня на Генеральній Асамблеї ООН, де він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, сказав чиновник, який, як і інші, побажав залишитися анонімним, щоб відверто говорити про делікатні дипломатичні дискусії.

Президент США давно натякав, що Україні доведеться відмовитися від території, щоб припинити війну, тому його заява у вівторок про те, що Київ може "повернути всю Україну в її первісному вигляді" за належної підтримки, стала помітним проривом.

Але через кілька годин державний секретар Марко Рубіо заявив Раді Безпеки ООН, що війна закінчиться за столом переговорів, а не на полі бою — традиційне повторення існуючої політики США, яке натякало на те, що новий підхід Трампа не втілюється в практичні дії.

Трамп "довго був дуже розчарований путіним. Він надсилає дуже сильний сигнал. росія — величезна країна з величезною економікою, у них воєнна економіка, а Україна все ще може захищатися майже чотири роки", — сказав чиновник. "Все, що він каже, це: дивіться, якщо путін не хоче миру, нехай бойові дії тривають, а ми продовжуватимемо продавати зброю НАТО".

Коли Трампа запитали, чи підтримає він збиття європейськими країнами російських військових літаків, якщо вони порушать повітряний простір НАТО, він також відповів "так" у вівторок, що стало черговим брязканням зброєю від лідера США.

Додамо

За словами іншого високопоставленого чиновника Білого дому, Трамп все ще розглядає можливість запровадження санкцій проти росії.

Трамп демонструє звички перемикатися між різкою риторикою щодо України та росії, залежно від того, яку сторону, на його думку, потрібно вмовити для сприяння переговорам. Результатом стало успішне залучення обох сторін до взаємодії з Трампом, але це ще не вплинуло на досягнення миру між країнами.

