17:19 • 7524 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 13598 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 18885 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 47677 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 34111 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 58307 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57630 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 75946 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55818 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47398 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
В Белом доме называли резкую "атаку" Трампа на россию "переговорной тактикой" - WP

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Гневная риторика президента США Дональда Трампа в отношении россии является "переговорной тактикой", направленной на давление на кремль. Этот подход обусловлен разочарованием Трампа в российском диктаторе владимире путине.

В Белом доме называли резкую "атаку" Трампа на россию "переговорной тактикой" - WP

Гневная риторика президента США Дональда Трампа в отношении россии – это "переговорная тактика", направленная на давление на кремль. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома после того, как американский лидер ошеломил мировых политиков и порадовал украинских лидеров, поддержав амбиции Киева по решительному поражению россии, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Очевидный поворот президента в пользу возвращения Украиной всей ее территории является признаком разочарования Трампа российским диктатором владимиром путиным, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома спустя месяц после того, как саммит на красной дорожке на Аляске между двумя лидерами дал мало конкретных результатов.

Но Трамп не сигнализировал о серьезном изменении политики США в отношении Киева во время дня на Генеральной Ассамблее ООН, где он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал чиновник, который, как и другие, пожелал остаться анонимным, чтобы откровенно говорить о деликатных дипломатических дискуссиях.

Президент США давно намекал, что Украине придется отказаться от территории, чтобы прекратить войну, поэтому его заявление во вторник о том, что Киев может "вернуть всю Украину в ее первоначальном виде" при должной поддержке, стало заметным прорывом.

Но спустя несколько часов государственный секретарь Марко Рубио заявил Совету Безопасности ООН, что война закончится за столом переговоров, а не на поле боя — традиционное повторение существующей политики США, которое намекало на то, что новый подход Трампа не воплощается в практические действия.

Трамп "долго был очень разочарован путиным. Он посылает очень сильный сигнал. россия — огромная страна с огромной экономикой, у них военная экономика, а Украина все еще может защищаться почти четыре года", — сказал чиновник. "Все, что он говорит, это: смотрите, если путин не хочет мира, пусть боевые действия продолжаются, а мы будем продолжать продавать оружие НАТО".

Когда Трампа спросили, поддержит ли он сбитие европейскими странами российских военных самолетов, если они нарушат воздушное пространство НАТО, он также ответил "да" во вторник, что стало очередным бряцанием оружием от лидера США.

Сенатор Грэм назвал заявление Трампа о шансах Украины вернуть территории "переломным моментом"24.09.25, 07:34 • 3428 просмотров

Добавим

По словам другого высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп все еще рассматривает возможность введения санкций против россии.

Трамп демонстрирует привычку переключаться между резкой риторикой в отношении Украины и россии, в зависимости от того, какую сторону, по его мнению, нужно уговорить для содействия переговорам. Результатом стало успешное вовлечение обеих сторон во взаимодействие с Трампом, но это еще не повлияло на достижение мира между странами.

Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп23.09.25, 22:19 • 31096 просмотров

Антонина Туманова

Киев