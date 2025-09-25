В Белом доме называли резкую "атаку" Трампа на россию "переговорной тактикой" - WP

Гневная риторика президента США Дональда Трампа в отношении россии – это "переговорная тактика", направленная на давление на кремль. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома после того, как американский лидер ошеломил мировых политиков и порадовал украинских лидеров, поддержав амбиции Киева по решительному поражению россии, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Очевидный поворот президента в пользу возвращения Украиной всей ее территории является признаком разочарования Трампа российским диктатором владимиром путиным, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома спустя месяц после того, как саммит на красной дорожке на Аляске между двумя лидерами дал мало конкретных результатов.

Но Трамп не сигнализировал о серьезном изменении политики США в отношении Киева во время дня на Генеральной Ассамблее ООН, где он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал чиновник, который, как и другие, пожелал остаться анонимным, чтобы откровенно говорить о деликатных дипломатических дискуссиях.

Президент США давно намекал, что Украине придется отказаться от территории, чтобы прекратить войну, поэтому его заявление во вторник о том, что Киев может "вернуть всю Украину в ее первоначальном виде" при должной поддержке, стало заметным прорывом.

Но спустя несколько часов государственный секретарь Марко Рубио заявил Совету Безопасности ООН, что война закончится за столом переговоров, а не на поле боя — традиционное повторение существующей политики США, которое намекало на то, что новый подход Трампа не воплощается в практические действия.

Трамп "долго был очень разочарован путиным. Он посылает очень сильный сигнал. россия — огромная страна с огромной экономикой, у них военная экономика, а Украина все еще может защищаться почти четыре года", — сказал чиновник. "Все, что он говорит, это: смотрите, если путин не хочет мира, пусть боевые действия продолжаются, а мы будем продолжать продавать оружие НАТО".

Когда Трампа спросили, поддержит ли он сбитие европейскими странами российских военных самолетов, если они нарушат воздушное пространство НАТО, он также ответил "да" во вторник, что стало очередным бряцанием оружием от лидера США.

Добавим

По словам другого высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп все еще рассматривает возможность введения санкций против россии.

Трамп демонстрирует привычку переключаться между резкой риторикой в отношении Украины и россии, в зависимости от того, какую сторону, по его мнению, нужно уговорить для содействия переговорам. Результатом стало успешное вовлечение обеих сторон во взаимодействие с Трампом, но это еще не повлияло на достижение мира между странами.

