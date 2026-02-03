Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження, відкрите Національною поліцією ще наприкінці 2022 року, щодо групи авіаційних компаній, повʼязаних з бізнесменом Романом Мілешком. Формально йдеться про нібито пособництво державі-агресору та заволодіння майном. Проте досі не стало зрозуміло в чому саме було пособництво державі-агресору, як і те, яким саме майном начебто заволоділа група компаній. Все вказує на замовний характер справи, покликаної розчистити ринок під конкурентів, пише УНН.

Як зʼявилася справа і чому її віддали в СБУ

Кримінальне провадження №12022000000001276 проти бізнесмена та його компаній було зареєстроване 25 листопада 2022 року Головним слідчим управлінням Нацполіції за заявою голови ГО "Рада ветеранів АТО" Павла Мошковського. Саме цю громадську організацію повʼязують із чи не найбільшим конкурентом Мілешка на авіаринку - компанією "Українські вертольоти".

У своїй заяві до поліції Мошковський виклав теорію "російської змови". За його словами громадянин росії, авіаційний фахівець Віктор Мілешко, який є батьком громадянина України, бізнесмена Романа Мілешка, у 2022 році розробив план послаблення економічної безпеки України шляхом заволодіння ключовими підприємствами авіагалузі, а його син у Києві залучив до реалізації цього плану свої українські компанії та менеджерів. У заяві вказувалося навіть про нібито спробу захоплення держпідприємства "Антонов" та ПрАТ "Українські вертольоти" в інтересах країни-агресора.

Саме на цій заяві була вибудована фабула кримінального провадження. Окрім підприємств, що увійшли в групу компаній "Константа" Романа Мілешка, в справі також фігурують фірми в ОАЕ, через які, за версією слідства, й була організована схема фінансування рф і блокування роботи українських конкурентів.

Однак за майже 4 роки слідства так і не були встановлені факти, які б підтвердили заяву голови ГО "Рада ветеранів АТО". Ба більше, сам хід подій спростовує будь-які так звані звинувачення Мошковського.

Як розповів у коментарі УНН сам Роман Мілешко, його батько тривалий час мав серйозні проблеми зі здоров’ям і помер у 2022 році. Тож він фізично не міг робити те, що йому приписав у своїй заяві Мошковський.

Довгий час, починаючи з 2014 року, мій батько мав значні проблеми зі здоров'ям і фізично не міг робити нічого з того, що йому приписують у цій справі. У 2022 році батько помер. Тому всі звинувачення просто абсурдні - розповів Мілешко.

Попри те, що Кримінальний процесуальний кодекс відносить злочини за ст.111-2 ККУ (пособництво державі-агресору) до підслідності Служби безпеки України, Головне слідче управління Нацполіції розслідувало провадження аж до 2025 року.

Під час розслідування бізнесмена навіть допитали, а після того, як слідчі дізналися про смерть Мілешка-старшого ще у 2022 році, очевидно зрозуміли безперспективність розслідування. Адже замість того аби закрити провадження відразу "спихнули" в СБУ.

"Російський слід" в ОАЕ, якого не існує

Слідство також оперує тезою про те, що компанії, повʼязані з Мілешко співпрацюють з підприємствами з ОАЕ, які нібито підконтрольні резидентам рф. Однак ця інформація, за словами представників групи компаній бізнесмена, не відповідає дійсності.

Генеральний директор ПрАТ "Авіакомпанія Константа" Вадим Вдовенко наголосив, що всі іноземні контрагенти проходили жорсткий комплаєнс з боку міжнародних структур та банків. За його словами, є всі документи, які підтверджують, що жодних резидентів рф ніколи не було.

Кожна компанія, з якою співпрацює Роман Мілешко, була перевірена банками ЄС, ОАЕ і України. Група компаній напряму законтрактована з ООН, WFP (Всесвітня продовольча програма - ред.), урядами багатьох країн ЄС. Комплаєнс зазначених міжнародних та національних структур є одним із найвищих у світі, і говорити про фінансування держави-агресора є, мʼяко кажучи, абсурдним - розповів Вдовенко в коментарі УНН.

Крім того, за його словами, за час роботи групи компаній фінмоніторинг жодного державного банку не фіксував підозрілих операцій, які могли б свідчити про фінансування рф або інші ризики.

Обшуки, арешти рахунків і техніки: як блокували роботу компаній

Паралельно із побудовою теорії "російської змови" слідчі ініціювали силовий тиск на групу компаній.

28 березня 2023 року Печерський райсуд Києва дозволив масштабні обшуки в офісах компаній, повʼязаних із Романом Мілешком, а також за місцем проживання бізнесмена і топменеджерів. Під час слідчих дій було вилучено документи, носії інформації, сервери, техніку.

Вже наступного дня, 29 березня 2023 року, суд дав дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а за два місяці, 22 травня 2023-го ухвалою наклав арешт на кошти на рахунках компаній "Константа", "НЗОперейшінс" та Xena. Це фактично паралізувало їх нормальну господарську діяльність, адже вони виконували контракти для українських військових та міжнародних гуманітарних місій. Частина міжнародних контрактів була зірвана, що негативно вплинуло на надходження інвестицій в Україну.

Після допиту у 2024 році головного бухгалтера групи компаній усі слідчі дії фактично зупинилися. Проте вилучена техніка й документація досі не повернуті власникам.

В групі компаній наголошують: арешт був накладений попри відсутність будь-яких зауважень від фінмоніторингу державних банків. На їхню думку, силовики таким чином відпрацьовували замовлення щодо тиску на бізнес, легалізуючи все заявою підконтрольної "Українським вертольотам" ГО "Рада ветеранів АТО".

Інші провадження за тими ж заявами вже закривали

Кримінальне провадження №12022000000001276 – це не єдина спроба тиску на групу компаній Романа Мілешка.

У 2023 році СБУ вже розслідувала кримінальну справу №22023000000000628. Вона також була відкрита за заявою тієї ж ГО "Рада ветеранів АТО" і "теорія змови" там озвучена була такою ж. За результатами ретельної перевірки слідчі не встановили жодних порушень і нікому не повідомили про підозру. Однак, як і в першому випадку, відбулися виїмки документів та техніки задля паралізування роботи компаній.

Подібна ситуація була й у Державному бюро розслідувань. Справа №62023000000000305, відкрита за аналогічними звинуваченнями, також завершилася без встановлення складу злочину.

Як повідомляв раніше УНН, СБУ та Головне управління розвідки Міністерства оборони офіційно підтвердили відсутність підстав для внесення Романа Мілешка та пов’язаних із ним компаній до санкційних списків через начебто співпрацю з компаніями повʼязаними з росією. Фактично одна й та сама фабула – про "російські гроші", "підрив обороноздатності" та "заволодіння стратегічними підприємствами" – неодноразово перевірялась різними органами й щоразу розсипалась.

Колишній перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков у коментарі УНН зазначив, що описана ситуація дуже схожа на типову схему замовного переслідування бізнесу.

Коли хочуть замовити конкурента і, скажімо так, вибити його, створити йому додаткові проблеми для того, щоб він не був такий конкурентоздатний, свідомо направляються до різних правоохоронних органів такі заяви, для того, щоб створювали проблеми цьому підприємству - зазначив він.

Бабіков пояснив, якщо один із правоохоронних органів закриває провадження, це логічно мало б бути підставою для закриття всіх інших справ із тотожною фабулою.

Стратегічні авіапідприємства під ударом: кому це вигідно

На цьому тлі ключовим питанням залишається: кому вигідно багаторічне переслідування групи компаній, які неодноразово проходили міжнародний комплаєнс і працюють зокрема в міжнародних гуманітарних місіях.

ПрАТ "Авіакомпанія Константа" та ТОВ "НЗОперейшінс" є підрядниками ключових військових відомств України, виконують завдання у сфері авіації й логістики, у тому числі в інтересах ЗСУ та інших силових структур. Наприклад, у березні-квітні 2022 року пілоти "НЗОперейшінс" спільно з Нацгвардією під керівництвом ГУР МО здійснювали евакуаційні рейси з "Азовсталі" в Маріуполі. Тоді частина екіпажів із цих спецзавдань, на жаль, не повернулася.

Крім того, представники групи компаній, зокрема й з-поміж керівного складу з перших днів повномасштабного вторгнення служать у Збройних силах України.

На цьому фоні звинувачення у "пособництві державі-агресору" виглядають не лише відірваними від реальності, а й небезпечними з огляду на національну безпеку. Адже блокування діяльності стратегічно важливих авіакомпаній через сумнівні й очевидно замовні провадження грає на користь не Україні, а саме державі-агресору.