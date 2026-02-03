Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство, открытое Национальной полицией еще в конце 2022 года, в отношении группы авиационных компаний, связанных с бизнесменом Романом Милешко. Формально речь идет о якобы пособничестве государству-агрессору и завладении имуществом. Однако до сих пор не стало понятно, в чем именно заключалось пособничество государству-агрессору, как и то, каким именно имуществом якобы завладела группа компаний. Все указывает на заказной характер дела, призванного расчистить рынок под конкурентов, пишет УНН.

Как появилось дело и почему его отдали в СБУ

Уголовное производство №12022000000001276 против бизнесмена и его компаний было зарегистрировано 25 ноября 2022 года Главным следственным управлением Нацполиции по заявлению главы ОО "Совет ветеранов АТО" Павла Мошковского. Именно эту общественную организацию связывают с едва ли не крупнейшим конкурентом Милешко на авиарынке — компанией "Украинские вертолеты".

В своем заявлении в полицию Мошковский изложил теорию "российского заговора". По его словам, гражданин России, авиационный специалист Виктор Милешко, который является отцом гражданина Украины, бизнесмена Романа Милешко, в 2022 году разработал план ослабления экономической безопасности Украины путем завладения ключевыми предприятиями авиаотрасли, а его сын в Киеве привлек к реализации этого плана свои украинские компании и менеджеров. В заявлении указывалось даже о якобы попытке захвата госпредприятия "Антонов" и ЧАО "Украинские вертолеты" в интересах страны-агрессора.

Именно на этом заявлении была выстроена фабула уголовного производства. Кроме предприятий, вошедших в группу компаний "Константа" Романа Милешко, в деле также фигурируют фирмы в ОАЭ, через которые, по версии следствия, и была организована схема финансирования РФ и блокирования работы украинских конкурентов.

Однако за почти 4 года следствия так и не были установлены факты, которые бы подтвердили заявление главы ОО "Совет ветеранов АТО". Более того, сам ход событий опровергает любые так называемые обвинения Мошковского.

Как рассказал в комментарии УНН сам Роман Милешко, его отец долгое время имел серьезные проблемы со здоровьем и умер в 2022 году. Поэтому он физически не мог делать то, что ему приписал в своем заявлении Мошковский.

Долгое время, начиная с 2014 года, мой отец имел значительные проблемы со здоровьем и физически не мог делать ничего из того, что ему приписывают в этом деле. В 2022 году отец умер. Поэтому все обвинения просто абсурдны - рассказал Милешко.

Несмотря на то, что Уголовный процессуальный кодекс относит преступления по ст.111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору) к подследственности Службы безопасности Украины, Главное следственное управление Нацполиции расследовало производство вплоть до 2025 года.

В ходе расследования бизнесмена даже допросили, а после того, как следователи узнали о смерти Милешко-старшего еще в 2022 году, очевидно поняли бесперспективность расследования. Ведь вместо того чтобы закрыть производство, сразу "спихнули" в СБУ.

"Русский след" в ОАЭ, которого не существует

Следствие также оперирует тезисом о том, что компании, связанные с Милешко, сотрудничают с предприятиями из ОАЭ, которые якобы подконтрольны резидентам РФ. Однако эта информация, по словам представителей группы компаний бизнесмена, не соответствует действительности.

Генеральный директор ЧАО "Авиакомпания Константа" Вадим Вдовенко подчеркнул, что все иностранные контрагенты проходили жесткий комплаенс со стороны международных структур и банков. По его словам, есть все документы, подтверждающие, что никаких резидентов РФ никогда не было.

Каждая компания, с которой сотрудничает Роман Милешко, была проверена банками ЕС, ОАЭ и Украины. Группа компаний напрямую законтрактована с ООН, WFP (Всемирная продовольственная программа - ред.), правительствами многих стран ЕС. Комплаенс указанных международных и национальных структур является одним из самых высоких в мире, и говорить о финансировании государства-агрессора является, мягко говоря, абсурдным - рассказал Вдовенко в комментарии УНН.

Кроме того, по его словам, за время работы группы компаний финмониторинг ни одного государственного банка не фиксировал подозрительных операций, которые могли бы свидетельствовать о финансировании РФ или другие риски.

Обыски, аресты счетов и техники: как блокировали работу компаний

Параллельно с построением теории "российского заговора" следователи инициировали силовое давление на группу компаний.

28 марта 2023 года Печерский райсуд Киева разрешил масштабные обыски в офисах компаний, связанных с Романом Милешко, а также по месту жительства бизнесмена и топ-менеджеров. В ходе следственных действий были изъяты документы, носители информации, серверы, техника.

Уже на следующий день, 29 марта 2023 года, суд дал разрешение на временный доступ к банковским документам, а через два месяца, 22 мая 2023-го, постановлением наложил арест на средства на счетах компаний "Константа", "НЗОперейшінс" и Xena. Это фактически парализовало их нормальную хозяйственную деятельность, ведь они выполняли контракты для украинских военных и международных гуманитарных миссий. Часть международных контрактов была сорвана, что негативно повлияло на поступление инвестиций в Украину.

После допроса в 2024 году главного бухгалтера группы компаний все следственные действия фактически остановились. Однако изъятая техника и документация до сих пор не возвращены владельцам.

В группе компаний подчеркивают: арест был наложен несмотря на отсутствие каких-либо замечаний от финмониторинга государственных банков. По их мнению, силовики таким образом отрабатывали заказ по давлению на бизнес, легализуя все заявлением подконтрольной "Украинским вертолетам" ОО "Совет ветеранов АТО".

Другие производства по тем же заявлениям уже закрывали

Уголовное производство №12022000000001276 – это не единственная попытка давления на группу компаний Романа Милешко.

В 2023 году СБУ уже расследовала уголовное дело №22023000000000628. Оно также было открыто по заявлению той же ОО "Совет ветеранов АТО" и "теория заговора" там озвучена была такой же. По результатам тщательной проверки следователи не установили никаких нарушений и никому не сообщили о подозрении. Однако, как и в первом случае, произошли выемки документов и техники для парализации работы компаний.

Подобная ситуация была и в Государственном бюро расследований. Дело №62023000000000305, открытое по аналогичным обвинениям, также завершилось без установления состава преступления.

Как сообщал ранее УНН, СБУ и Главное управление разведки Министерства обороны официально подтвердили отсутствие оснований для внесения Романа Милешко и связанных с ним компаний в санкционные списки из-за якобы сотрудничества с компаниями, связанными с Россией. Фактически одна и та же фабула – о "российских деньгах", "подрыве обороноспособности" и "завладении стратегическими предприятиями" – неоднократно проверялась различными органами и каждый раз рассыпалась.

Бывший первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков в комментарии УНН отметил, что описанная ситуация очень похожа на типичную схему заказного преследования бизнеса.

Когда хотят заказать конкурента и, скажем так, выбить его, создать ему дополнительные проблемы для того, чтобы он не был так конкурентоспособен, сознательно направляются в различные правоохранительные органы такие заявления, для того, чтобы создавать проблемы этому предприятию - отметил он.

Бабиков пояснил, если один из правоохранительных органов закрывает производство, это логично должно было бы быть основанием для закрытия всех остальных дел с тождественной фабулой.

Стратегические авиапредприятия под ударом: кому это выгодно

На этом фоне ключевым вопросом остается: кому выгодно многолетнее преследование группы компаний, которые неоднократно проходили международный комплаенс и работают в том числе в международных гуманитарных миссиях.

ЧАО "Авиакомпания Константа" и ООО "НЗОперейшінс" являются подрядчиками ключевых военных ведомств Украины, выполняют задачи в сфере авиации и логистики, в том числе в интересах ВСУ и других силовых структур. Например, в марте-апреле 2022 года пилоты "НЗОперейшінс" совместно с Нацгвардией под руководством ГУР МО осуществляли эвакуационные рейсы из "Азовстали" в Мариуполе. Тогда часть экипажей из этих спецзаданий, к сожалению, не вернулась.

Кроме того, представители группы компаний, в том числе и из руководящего состава, с первых дней полномасштабного вторжения служат в Вооруженных силах Украины.

На этом фоне обвинения в "пособничестве государству-агрессору" выглядят не только оторванными от реальности, но и опасными с точки зрения национальной безопасности. Ведь блокирование деятельности стратегически важных авиакомпаний через сомнительные и очевидно заказные производства играет на пользу не Украине, а именно государству-агрессору.