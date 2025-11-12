Тисячі споживачів залишились без світла у трьох областях через ворожі атаки
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронів рф знеструмлено три регіони України, пошкоджено обладнання. Більшість споживачів уже заживлена, тривають відновлювальні роботи.
Внаслідок ворожої атаки дронами, в Україні знеструмлено три регіони, а також пошкоджено обладнання. Більшість споживачів уже заживлена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міненерго.
Деталі
Минулої доби російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру у кількох областях. Як наслідок - пошкоджене обладнання та тимчасове знеструмлення у декількох регіонах країни.
Зокрема, на Одещині понад 12 000 споживачів залишилися світла, на Дніпропетровщині - 8 600, тоді як у Запоріжжі близько 6 500. Також, нелегкою залишається ситуація і у прифронтових та прикордонних регіонах.
Відновлювальні роботи тривають у кожній області - там, де це дозволяє безпекова ситуація та після обстеження місць ударів рятувальниками
Погодинні відключення діють обсягом від двох до чотирьох черг, а у переважній більшості регіонів - обсягом трьох з половиною черг, у тому числі і для промисловості та бізнесу.
Закликаємо споживачів раціонально користуватися електроенергією, особливо в години пікових навантажень - вранці та ввечері. Ощадливе споживання допомагає зменшити навантаження на енергосистему та уникнути нових обмежень
Нагадаємо
російські війська атакували енергетичні об'єкти в кількох областях України. У більшості регіонів застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії з 00:00 до 23:59.