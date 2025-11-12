Тысячи потребителей остались без света в трех областях из-за вражеских атак
Киев • УНН
В результате атаки дронов рф обесточены три региона Украины, повреждено оборудование. Большинство потребителей уже подключены, продолжаются восстановительные работы.
В результате вражеской атаки дронами в Украине обесточены три региона, а также повреждено оборудование. Большинство потребителей уже запитаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
За прошедшие сутки российские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких областях. Как следствие - повреждено оборудование и временное обесточивание в нескольких регионах страны.
В частности, в Одесской области более 12 000 потребителей остались без света, в Днепропетровской - 8 600, тогда как в Запорожье около 6 500. Также, нелегкой остается ситуация и в прифронтовых и приграничных регионах.
Восстановительные работы продолжаются в каждой области - там, где это позволяет ситуация с безопасностью и после обследования мест ударов спасателями
Почасовые отключения действуют объемом от двух до четырех очередей, а в подавляющем большинстве регионов - объемом трех с половиной очередей, в том числе и для промышленности и бизнеса.
Призываем потребителей рационально пользоваться электроэнергией, особенно в часы пиковых нагрузок - утром и вечером. Экономное потребление помогает уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать новых ограничений
Напомним
российские войска атаковали энергетические объекты в нескольких областях Украины. В большинстве регионов применяются графики почасовых отключений электроэнергии с 00:00 до 23:59.