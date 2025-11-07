Туризм на Кубі різко падає через дефіцит та санкції - ЗМІ

Міжнародний туризм на Кубі продовжує падати, що ставить комуністичний острів на шлях до найгіршого результату з часів пандемії. За перші дев'ять місяців року острів відвідали 1,4 мільйона іноземних туристів, що на 20% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.