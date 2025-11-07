Туризм на Кубі різко падає через дефіцит та санкції - ЗМІ
Київ • УНН
Міжнародний туризм на Кубі продовжує падати, що ставить комуністичний острів на шлях до найгіршого результату з часів пандемії. За перші дев'ять місяців року острів відвідали 1,4 мільйона іноземних туристів, що на 20% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Міжнародний туризм на Кубі падає, що ставить комуністичний острів, що зазнає фінансових труднощів, на шлях до гіршого результату з часів пандемії, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Згідно з останніми даними Національного статистичного агентства Куби, за перші дев'ять місяців року острів відвідали 1,4 мільйона іноземних туристів, що на 20% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Хоча в останньому кварталі туристичний потік, як правило, зростає, малоймовірно, що острів зможе досягти торішнього показника 2,2 мільйона туристів, що стало найгіршим показником за два десятиліття, за винятком пандемічної кризи 2020–2022 років.
Кубинська туристична індустрія, яка колись була найважливішим двигуном економіки, постраждала від перебоїв з електропостачанням, нестачі продовольства та товарів першої необхідності, глобальної нестабільності та економічних санкцій США.
Україна знижує дипломатичні зв'язки з Кубою та закриває посольство29.10.25, 21:20 • 3579 переглядiв
За даними дослідження Паоло Спадоні з Університету Аугусти в Джорджії, в 2018 році, коли острів досяг свого піку, острів відвідали 4,7 мільйона іноземних туристів, а прибуток від туризму досяг піку в 3,3 мільярда доларів.
Крім основного джерела твердої валюти, ця галузь є великим роботодавцем економіки, де сектор послуг становить майже три чверті валового внутрішнього продукту. Раніше цього року офіційні особи уряду заявили, що ВВП скоротився на 1,1% у 2024 році, що є другим річним зниженням поспіль.
Канадці, як і раніше, складають основну частину міжнародних мандрівників, становлячи понад 40% усіх відвідувачів, за якими йдуть кубинці, які проживають за кордоном, росіяни та громадяни США. Цього року у всіх цих групах зафіксовано зниження як мінімум на одну п'яту, а кількість російських візитів скоротилася більш як на третину.
Однією з небагатьох національностей, громадяни яких відзначили зростання кількості поїздок на Кубу, порівняно з минулим роком, стала Аргентина. Останнім часом у цій країні спостерігається бум покупок та поїздок за кордон завдяки зміцненню валюти.
Відсутність туристів ускладнює найважчу економічну кризу Куби з часів розпаду Радянського Союзу. У той час, як Вашингтон та інші звинувачують авторитарний режим, уряд у Гавані вказує на багаторічне торговельне ембарго США.
Україна в ООН проголосувала проти припинення американської блокади Куби, пам'ятаючи, як кубинський президент бажав успіху путіну – Сибіга29.10.25, 19:21 • 7715 переглядiв