Международный туризм на Кубе падает, что ставит коммунистический остров, испытывающий финансовые трудности, на путь к худшему результату со времен пандемии, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно последним данным Национального статистического агентства Кубы, за первые девять месяцев года остров посетили 1,4 миллиона иностранных туристов, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Хотя в последнем квартале туристический поток, как правило, растет, маловероятно, что остров сможет достичь прошлогоднего показателя в 2,2 миллиона туристов, что стало худшим показателем за два десятилетия, за исключением пандемического кризиса 2020–2022 годов.

Кубинская туристическая индустрия, которая когда-то была важнейшим двигателем экономики, пострадала от перебоев с электроснабжением, нехватки продовольствия и товаров первой необходимости, глобальной нестабильности и экономических санкций США.

Украина снижает дипломатические связи с Кубой и закрывает посольство

По данным исследования Паоло Спадони из Университета Аугусты в Джорджии, в 2018 году, когда остров достиг своего пика, остров посетили 4,7 миллиона иностранных туристов, а прибыль от туризма достигла пика в 3,3 миллиарда долларов.

Помимо основного источника твердой валюты, эта отрасль является крупным работодателем экономики, где сектор услуг составляет почти три четверти валового внутреннего продукта. Ранее в этом году официальные лица правительства заявили, что ВВП сократился на 1,1% в 2024 году, что является вторым годовым снижением подряд.

Канадцы по-прежнему составляют основную часть международных путешественников, составляя более 40% всех посетителей, за которыми следуют кубинцы, проживающие за границей, россияне и граждане США. В этом году во всех этих группах зафиксировано снижение как минимум на одну пятую, а количество российских визитов сократилось более чем на треть.

Одной из немногих национальностей, граждане которых отметили рост количества поездок на Кубу по сравнению с прошлым годом, стала Аргентина. В последнее время в этой стране наблюдается бум покупок и поездок за границу благодаря укреплению валюты.

Отсутствие туристов усугубляет самый тяжелый экономический кризис Кубы со времен распада Советского Союза. В то время как Вашингтон и другие обвиняют авторитарный режим, правительство в Гаване указывает на многолетнее торговое эмбарго США.

Украина в ООН проголосовала против прекращения американской блокады Кубы, помня, как кубинский президент желал успеха путину – Сибига