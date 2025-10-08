Циклон накриє майже всю Україну: 9 жовтня очікуються дощі, хмари та прохолодна погода

У середу, 9 жовтня, активний циклон із Криму охопить більшу частину території України. Очікується волога, хмарна погода з дощами. Температура вдень коливатиметься від +10 до +19 °C залежно від регіону, пишу УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Завтра, 9-го жовтня, активний циклон зміщуватиметься з Криму трохи північніше і своїм впливом охопить практично всю Україну. Тому в четвер повсюди переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами - повідомила вона.

Водночас Діденко зазначила, що "крайній захід України, частина центру уникнуть серйозних опадів". Також вдень дощ зробить перерву на Одещині та Миколаївщині.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +10+13 градусів, найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини.. в ній очікується +14+19 градусів - вказала Діденко.

За її інформацією, на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області та в Карпатах подекуди температура повітря буде нижче +10 градусів. У Києві 9 жовтня буде хмарно та вогко. Вдень прогнозується до +12 градусів.

Одягайтеся за прогнозом, а краще за погодою - шапки, картузи, каптури, парасолі не забудьте. Метеопати - співчуваємо, бо такий перехід на типову осінь без бабиного літа на видноколі (поки що!) заводить на манівці до сімейних лікарів - підсумувала синоптик.

