Ексклюзив
11:52 • 1002 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 11845 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 14814 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 15459 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 16048 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 19859 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 18624 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 17259 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 61963 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 55045 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Циклон накриє майже всю Україну: 9 жовтня очікуються дощі, хмари та прохолодна погода

Київ • УНН

 • 792 перегляди

9 жовтня активний циклон з Криму охопить більшу частину України, принісши вологу та хмарну погоду з дощами. Температура вдень коливатиметься від +10 до +19 °C, на заході та в Карпатах місцями буде нижче +10 градусів.

Циклон накриє майже всю Україну: 9 жовтня очікуються дощі, хмари та прохолодна погода

У середу, 9 жовтня, активний циклон із Криму охопить більшу частину території України. Очікується волога, хмарна погода з дощами. Температура вдень коливатиметься від +10 до +19 °C залежно від регіону, пишу УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Завтра, 9-го жовтня, активний циклон зміщуватиметься з Криму трохи північніше і своїм впливом охопить практично всю Україну. Тому в четвер повсюди переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами

- повідомила вона.

Водночас Діденко зазначила, що "крайній захід України, частина центру уникнуть серйозних опадів". Також вдень дощ зробить перерву на Одещині та Миколаївщині.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +10+13 градусів, найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини.. в ній очікується +14+19 градусів

- вказала Діденко.

За її інформацією, на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області та в Карпатах подекуди температура повітря буде нижче +10 градусів. У Києві 9 жовтня буде хмарно та вогко. Вдень прогнозується до +12 градусів.

Одягайтеся за прогнозом, а краще за погодою - шапки, картузи, каптури, парасолі не забудьте. Метеопати - співчуваємо, бо такий перехід на типову осінь без бабиного літа на видноколі (поки що!) заводить на манівці до сімейних лікарів

- підсумувала синоптик.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у високогір'ї Карпат, зокрема на горі Піп Іван, 8 жовтня очікується сніг, сильний вітер до 20 м/с та обмежена видимість. Рятувальники закликають утриматися від виходів у гори через ускладнення погодних умов.

Альона Уткіна

