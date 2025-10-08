Значне погіршення погоди у Карпатах: сніг і штормовий вітер - рятувальники просять не виходити в гори

У високогір’ї Карпат очікується ускладнення погодних умов. Рятувальники фіксують сніг, сильний вітер та обмежену видимість на горі Піп Іван і закликають туристів утриматися від виходів у гори. Про це повідомили у Facebook гірські рятувальники Прикарпаття, пише УНН.

Деталі

За інформацією Явірницького пошуково-рятувального відділення 4-ї спеціалізованої групи ДСНС України в Івано-Франківській області, станом на 08:35 8 жовтня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарна погода, обмежена видимість, сніг, північно-східний вітер до 20 м/с, температура повітря -3°C.

Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов у горах та просять громадян утриматися від виходів у високогір’я до покращення погоди.

