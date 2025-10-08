$41.340.11
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
06:24 • 3726 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 41225 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 49585 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 37080 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 39681 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36519 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 63597 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 48534 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 74844 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
Значне погіршення погоди у Карпатах: сніг і штормовий вітер - рятувальники просять не виходити в гори

Київ • УНН

 • 814 перегляди

У високогір'ї Карпат, зокрема на горі Піп Іван, 8 жовтня очікується сніг, сильний вітер до 20 м/с та обмежена видимість. Рятувальники закликають утриматися від виходів у гори через ускладнення погодних умов.

Значне погіршення погоди у Карпатах: сніг і штормовий вітер - рятувальники просять не виходити в гори

У високогір’ї Карпат очікується ускладнення погодних умов. Рятувальники фіксують сніг, сильний вітер та обмежену видимість на горі Піп Іван і закликають туристів утриматися від виходів у гори. Про це повідомили у Facebook гірські рятувальники Прикарпаття, пише УНН.

Деталі

За інформацією Явірницького пошуково-рятувального відділення 4-ї спеціалізованої групи ДСНС України в Івано-Франківській області, станом на 08:35 8 жовтня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарна погода, обмежена видимість, сніг, північно-східний вітер до 20 м/с, температура повітря -3°C.

Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов у горах та просять громадян утриматися від виходів у високогір’я до покращення погоди.

Степан Гафтко

