Значительное ухудшение погоды в Карпатах: снег и штормовой ветер - спасатели просят не выходить в горы

В высокогорье Карпат ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели фиксируют снег, сильный ветер и ограниченную видимость на горе Поп Иван и призывают туристов воздержаться от выходов в горы. Об этом сообщили в Facebook горные спасатели Прикарпатья, пишет УНН.

Детали

По информации Яворницкого поисково-спасательного отделения 4-й специализированной группы ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, по состоянию на 08:35 8 октября 2025 года на горе Поп Иван Черногорский наблюдается облачная погода, ограниченная видимость, снег, северо-восточный ветер до 20 м/с, температура воздуха -3°C.

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в горах и просят граждан воздержаться от выходов в высокогорье до улучшения погоды.

Дожди с мощным ветром: что будет с погодой 8 октября