Циклон накроет почти всю Украину: 9 октября ожидаются дожди, облака и прохладная погода

В среду, 9 октября, активный циклон из Крыма охватит большую часть территории Украины. Ожидается влажная, облачная погода с дождями. Температура днем будет колебаться от +10 до +19 °C в зависимости от региона, пишет УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

Завтра, 9-го октября, активный циклон будет смещаться из Крыма немного севернее и своим влиянием охватит практически всю Украину. Поэтому в четверг повсеместно будет преобладать облачная влажная погода с периодическими дождями - сообщила она.

В то же время Диденко отметила, что "крайний запад Украины, часть центра избегнут серьезных осадков". Также днем дождь сделает перерыв в Одесской и Николаевской областях.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +10+13 градусов, самая теплая полоса протянется от Одесской до Полтавской области.. в ней ожидается +14+19 градусов - указала Диденко.

По ее информации, в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях и в Карпатах местами температура воздуха будет ниже +10 градусов. В Киеве 9 октября будет облачно и сыро. Днем прогнозируется до +12 градусов.

Одевайтесь по прогнозу, а лучше по погоде - шапки, картузы, капюшоны, зонты не забудьте. Метеопаты - сочувствуем, потому что такой переход на типичную осень без бабьего лета на горизонте (пока что!) заводит на окольные пути к семейным врачам - подытожила синоптик.

