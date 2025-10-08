$41.320.03
Циклон накроет почти всю Украину: 9 октября ожидаются дожди, облака и прохладная погода

Киев • УНН

 • 714 просмотра

9 октября активный циклон из Крыма охватит большую часть Украины, принеся влажную и облачную погоду с дождями. Температура днем будет колебаться от +10 до +19 °C, на западе и в Карпатах местами будет ниже +10 градусов.

Циклон накроет почти всю Украину: 9 октября ожидаются дожди, облака и прохладная погода

В среду, 9 октября, активный циклон из Крыма охватит большую часть территории Украины. Ожидается влажная, облачная погода с дождями. Температура днем будет колебаться от +10 до +19 °C в зависимости от региона, пишет УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

Завтра, 9-го октября, активный циклон будет смещаться из Крыма немного севернее и своим влиянием охватит практически всю Украину. Поэтому в четверг повсеместно будет преобладать облачная влажная погода с периодическими дождями

- сообщила она.

В то же время Диденко отметила, что "крайний запад Украины, часть центра избегнут серьезных осадков". Также днем дождь сделает перерыв в Одесской и Николаевской областях.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +10+13 градусов, самая теплая полоса протянется от Одесской до Полтавской области.. в ней ожидается +14+19 градусов

- указала Диденко.

По ее информации, в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях и в Карпатах местами температура воздуха будет ниже +10 градусов. В Киеве 9 октября будет облачно и сыро. Днем прогнозируется до +12 градусов.

Одевайтесь по прогнозу, а лучше по погоде - шапки, картузы, капюшоны, зонты не забудьте. Метеопаты - сочувствуем, потому что такой переход на типичную осень без бабьего лета на горизонте (пока что!) заводит на окольные пути к семейным врачам

- подытожила синоптик.

Напомним

Ранее УНН писал, что в высокогорье Карпат, в частности на горе Поп Иван, 8 октября ожидается снег, сильный ветер до 20 м/с и ограниченная видимость. Спасатели призывают воздержаться от выходов в горы из-за осложнения погодных условий.

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Снег в Украине
Черновицкая область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Николаевская область
Полтавская область
Одесская область
Карпатские горы
Крым
Украина
Киев