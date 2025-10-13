Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні в п’ятницю, 17 жовтня. Зустріч відбудеться після двох телефонних розмов лідерів минулими вихідними, під час яких вони обговорювали військову підтримку та шляхи завершення війни з росією. Про це повідомляє головний кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, пише УНН.
Деталі
Президент США Трамп і президент України Зеленський проведуть очну зустріч у Вашингтоні 17 жовтня. Про це повідомив головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер, оприлюднивши інформацію у соцмережі X: за його словами, троє джерел, знайомих із планами, підтвердили дату зустрічі.
Очна розмова відбудеться на тлі двох телефонних переговорів між лідерами минулими вихідними, під час яких обговорювали продаж американських ракет Tomahawk та можливі шляхи завершення війни в Україні. Крім того, українська делегація цього тижня розпочинає серію переговорів із американськими колегами у Вашингтоні, що, ймовірно, підготує ґрунт для обговорення стратегічної та військової співпраці.
Нагадаємо
Напередодні Зеленський провів другу за два дні телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Українська делегація на чолі з Юлією Свириденко та Рустемом Умєровим вирушила до Вашингтона для обговорення посилення системи ППО, ударних можливостей, енергетичної безпеки та розширення санкцій проти росії.
Президент США Дональд Трамп після завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом закликав свою команду зосередитися на війні в Україні, а після - на мирній угоді з Іраном.