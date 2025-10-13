Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Встреча состоится после двух телефонных разговоров лидеров в минувшие выходные, во время которых они обсуждали военную поддержку и пути завершения войны с Россией. Об этом сообщает главный корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, пишет УНН.

Детали

Президент США Трамп и президент Украины Зеленский проведут очную встречу в Вашингтоне 17 октября. Об этом сообщил главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер, обнародовав информацию в соцсети X: по его словам, три источника, знакомых с планами, подтвердили дату встречи.

Очный разговор состоится на фоне двух телефонных переговоров между лидерами в минувшие выходные, во время которых обсуждались продажа американских ракет Tomahawk и возможные пути завершения войны в Украине. Кроме того, украинская делегация на этой неделе начинает серию переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне, что, вероятно, подготовит почву для обсуждения стратегического и военного сотрудничества.

Напомним

Накануне Зеленский провел второй за два дня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Украинская делегация во главе с Юлией Свириденко и Рустемом Умеровым отправилась в Вашингтон для обсуждения усиления системы ПВО, ударных возможностей, энергетической безопасности и расширения санкций против России.

Президент США Дональд Трамп после завершения войны между Израилем и ХАМАСом призвал свою команду сосредоточиться на войне в Украине, а после - на мирном соглашении с Ираном.