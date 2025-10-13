$41.600.10
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15 • 1452 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в Украине
13:46 • 3542 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей
12:44 • 8456 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 11123 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14831 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11556 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13364 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
10:25 • 26113 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24981 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Встреча состоится после двух телефонных разговоров, во время которых обсуждали военную поддержку и пути завершения войны с Россией.

Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Встреча состоится после двух телефонных разговоров лидеров в минувшие выходные, во время которых они обсуждали военную поддержку и пути завершения войны с Россией. Об этом сообщает главный корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, пишет УНН.

Детали

Президент США Трамп и президент Украины Зеленский проведут очную встречу в Вашингтоне 17 октября. Об этом сообщил главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер, обнародовав информацию в соцсети X: по его словам, три источника, знакомых с планами, подтвердили дату встречи.

Очный разговор состоится на фоне двух телефонных переговоров между лидерами в минувшие выходные, во время которых обсуждались продажа американских ракет Tomahawk и возможные пути завершения войны в Украине. Кроме того, украинская делегация на этой неделе начинает серию переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне, что, вероятно, подготовит почву для обсуждения стратегического и военного сотрудничества.

Напомним

Накануне Зеленский провел второй за два дня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. 

Украинская делегация во главе с Юлией Свириденко и Рустемом Умеровым отправилась в Вашингтон для обсуждения усиления системы ПВО, ударных возможностей, энергетической безопасности и расширения санкций против России.

Президент США Дональд Трамп после завершения войны между Израилем и ХАМАСом призвал свою команду сосредоточиться на войне в Украине, а после - на мирном соглашении с Ираном.

Степан Гафтко

