Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Киев • УНН
Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Встреча состоится после двух телефонных разговоров, во время которых обсуждали военную поддержку и пути завершения войны с Россией.
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Встреча состоится после двух телефонных разговоров лидеров в минувшие выходные, во время которых они обсуждали военную поддержку и пути завершения войны с Россией. Об этом сообщает главный корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, пишет УНН.
Детали
Президент США Трамп и президент Украины Зеленский проведут очную встречу в Вашингтоне 17 октября. Об этом сообщил главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер, обнародовав информацию в соцсети X: по его словам, три источника, знакомых с планами, подтвердили дату встречи.
Очный разговор состоится на фоне двух телефонных переговоров между лидерами в минувшие выходные, во время которых обсуждались продажа американских ракет Tomahawk и возможные пути завершения войны в Украине. Кроме того, украинская делегация на этой неделе начинает серию переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне, что, вероятно, подготовит почву для обсуждения стратегического и военного сотрудничества.
Напомним
Накануне Зеленский провел второй за два дня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Украинская делегация во главе с Юлией Свириденко и Рустемом Умеровым отправилась в Вашингтон для обсуждения усиления системы ПВО, ударных возможностей, энергетической безопасности и расширения санкций против России.
Президент США Дональд Трамп после завершения войны между Израилем и ХАМАСом призвал свою команду сосредоточиться на войне в Украине, а после - на мирном соглашении с Ираном.