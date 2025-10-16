Трамп перед зустріччю зі Зеленським проведе розмову з путіним про війну в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
Дональд Трамп проведе телефонну розмову з путіним для обговорення ситуації в Україні. Розмова відбудеться напередодні зустрічі Трампа із Зеленським у Білому домі, де обговорять мирні переговори та можливе постачання ракет "Томагавк".
Президент США Дональд Трамп у четвер проведе телефонну розмову з диктатором росії путіним, щоб обговорити ситуацію в Україні. Джерело, обізнане з планами Трампа, повідомило про це Axios, пише УНН.
Деталі
Розмова відбудеться напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. За даними джерела, головними темами обговорення стануть перспективи мирних переговорів та можливе постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк".
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна15.10.25, 23:42 • 25188 переглядiв
Раніше Трамп зазначав, що попередив Зеленського про можливість висунення путіну нового ультиматуму: або москва сідає за стіл серйозних переговорів, або Київ отримає сучасні ракети.
У Білому домі наразі не надали коментарів щодо планованої розмови, проте експерти відзначають, що ініціатива Трампа може стати ключовим етапом у дипломатичній стратегії США щодо врегулювання війни в Україні.
Нагадаємо
Зеленський заявляв, що Україна детально готується до зустрічі з Трампом. Президент України зазначав, що важливо обговорити чутливі речі на рівні лідерів.
Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні цієї п’ятниці проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.