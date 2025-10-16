Трамп перед встречей с Зеленским проведет разговор с Путиным о войне в Украине - СМИ
Киев • УНН
Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ситуации в Украине. Разговор состоится накануне встречи Трампа с Зеленским в Белом доме, где обсудят мирные переговоры и возможные поставки ракет "Томагавк".
Президент США Дональд Трамп в четвер проведет телефонный разговор с диктатором России Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Источник, знакомый с планами Трампа, сообщил об этом Axios, пишет УНН.
Детали
Разговор состоится накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. По данным источника, главными темами обсуждения станут перспективы мирных переговоров и возможная поставка Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Ранее Трамп отмечал, что предупредил Зеленского о возможности выдвижения Путину нового ультиматума: либо Москва садится за стол серьезных переговоров, либо Киев получит современные ракеты.
В Белом доме пока не предоставили комментариев относительно планируемого разговора, однако эксперты отмечают, что инициатива Трампа может стать ключевым этапом в дипломатической стратегии США по урегулированию войны в Украине.