Ситуація вимагає нестандартних підходів: Калашник розповів про заходи із захисту критичної інфраструктури на Київщині

20:34 • 986 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 4352 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 8790 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 18720 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 19326 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16588 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23891 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 50000 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21674 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24544 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
23 січня, 11:14 • 20938 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
23 січня, 12:32 • 20653 перегляди
Вдарив мою дружину у груди зі словами "за*бали ви всі": Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка
23 січня, 14:25 • 6476 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft
16:14 • 11566 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка
17:02 • 5444 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
15:12 • 18721 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
23 січня, 12:42 • 50000 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 73511 перегляди
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 73511 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50 • 69255 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
22 січня, 14:43 • 71579 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Велика Британія
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
23 січня, 12:32 • 20692 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
23 січня, 11:14 • 20971 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
22 січня, 17:56 • 36618 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
21 січня, 23:40 • 51972 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
21 січня, 18:19 • 46599 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Ситуація вимагає нестандартних підходів: Калашник розповів про заходи із захисту критичної інфраструктури на Київщині

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Голова Київської ОВА Микола Калашник розповів про заходи захисту критичної інфраструктури на Київщині. В області застосовують погодинні та аварійні відключення, а також понад 4000 генераторів для підтримки енергосистеми.

Ситуація вимагає нестандартних підходів: Калашник розповів про заходи із захисту критичної інфраструктури на Київщині

Через постійні російські обстріли енергетична мережа області працює в екстремальних умовах, що змушує фахівців застосовувати жорсткі обмеження споживання. Очільник КОВА Микола Калашник перевірив об’єкти альтернативної генерації на Бориспільщині та прозвітував про готовність регіону до тривалих відключень. Про це пише УНН.

Деталі

Очільник області наголосив, що наразі ситуація вимагає нестандартних підходів до розподілу ресурсів.

Енергетична ситуація на Київщині залишається складною. Через системні атаки на енергетичну інфраструктуру країни в області одночасно застосовуються як погодинні, так і аварійні відключення електроенергії

– зазначив Микола Калашник.

Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23.01.26, 22:34 • 986 переглядiв

За його словами, це вимушений крок, аби система витримала навантаження та не допустила повного блекауту.

Розбудова альтернативної мережі живлення

Для підтримки життєдіяльності громад в області вже задіяно понад чотири тисячі генераторів та десятки об'єктів розподіленої генерації. Калашник підкреслив, що регіон активно впроваджує сонячну енергію та мобільні котельні, проте техніка працює на межі можливостей.

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть 20 тис грн до зарплати - Свириденко
23.01.26, 20:41 • 1642 перегляди

Обладнання працює у посиленому режимі, часто функціонуючи "на знос", тому важливо постійно підтримувати його готовність, вчасно обслуговувати, а також мати резерв, адже в мороз навантаження зростає

– пояснив керівник КОВА.

Пріоритети та міжнародна допомога

Влада Київщини продовжує залучати іноземних партнерів для зміцнення енергонезалежності соціальних об’єктів та лікарень.

Наш пріоритет – безперебійна робота критичної інфраструктури Київщини, розвиток альтернативної генерації та підтримка людей у громадах. Працюємо над цим щоденно

– підсумував Микола Калашник.

Очільник адміністрації також анонсував прибуття нової партії спецобладнання найближчим часом. 

США постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні та продовжують надавати гумдопомогу - Стефанішина
23.01.26, 22:25 • 730 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКиївКиївська область
Морози в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область