Ситуація вимагає нестандартних підходів: Калашник розповів про заходи із захисту критичної інфраструктури на Київщині

Через постійні російські обстріли енергетична мережа області працює в екстремальних умовах, що змушує фахівців застосовувати жорсткі обмеження споживання. Очільник КОВА Микола Калашник перевірив об’єкти альтернативної генерації на Бориспільщині та прозвітував про готовність регіону до тривалих відключень. Про це пише УНН.

Деталі

Очільник області наголосив, що наразі ситуація вимагає нестандартних підходів до розподілу ресурсів.

Енергетична ситуація на Київщині залишається складною. Через системні атаки на енергетичну інфраструктуру країни в області одночасно застосовуються як погодинні, так і аварійні відключення електроенергії – зазначив Микола Калашник.

За його словами, це вимушений крок, аби система витримала навантаження та не допустила повного блекауту.

Розбудова альтернативної мережі живлення

Для підтримки життєдіяльності громад в області вже задіяно понад чотири тисячі генераторів та десятки об'єктів розподіленої генерації. Калашник підкреслив, що регіон активно впроваджує сонячну енергію та мобільні котельні, проте техніка працює на межі можливостей.

Обладнання працює у посиленому режимі, часто функціонуючи "на знос", тому важливо постійно підтримувати його готовність, вчасно обслуговувати, а також мати резерв, адже в мороз навантаження зростає – пояснив керівник КОВА.

Пріоритети та міжнародна допомога

Влада Київщини продовжує залучати іноземних партнерів для зміцнення енергонезалежності соціальних об’єктів та лікарень.

Наш пріоритет – безперебійна робота критичної інфраструктури Київщини, розвиток альтернативної генерації та підтримка людей у громадах. Працюємо над цим щоденно – підсумував Микола Калашник.

Очільник адміністрації також анонсував прибуття нової партії спецобладнання найближчим часом.

