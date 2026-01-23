Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр енергетики Денис Шмигаль розраховує, що найближчими днями вдасться поступово перейти від аварійних до погодинних відключень, завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг, передає УНН.
Провели чергове засідання Штабу. Ситуація в енергосистемі залишається важкою – маємо суттєвий дефіцит потужності. Проте завдяки скоординованим діям "Укренерго" та операторів системи розподілу бачимо тенденцію до часткової стабілізації
Міністр також прокоментував ситуацію щодо електропостачання.
Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи
Крім того, за словами Шмигаля, провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області.
Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність. Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати. Продовжуємо роботу над тим, щоб повернути світло й тепло людям якнайшвидше
