Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль розраховує, що найближчими днями вдасться поступово перейти від аварійних до погодинних відключень, завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг, передає УНН.

Провели чергове засідання Штабу. Ситуація в енергосистемі залишається важкою – маємо суттєвий дефіцит потужності. Проте завдяки скоординованим діям "Укренерго" та операторів системи розподілу бачимо тенденцію до часткової стабілізації - повідомив Шмигаль.

Міністр також прокоментував ситуацію щодо електропостачання.

Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи - додав він.

Крім того, за словами Шмигаля, провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області.

Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність. Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати. Продовжуємо роботу над тим, щоб повернути світло й тепло людям якнайшвидше - резюмував міністр.

