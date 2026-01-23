$43.170.01
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 2826 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 7438 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 17649 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 18427 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16346 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23654 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 49455 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21586 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24467 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль очікує переходу від аварійних до погодинних відключень світла. Завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг.

Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль розраховує, що найближчими днями вдасться поступово перейти від аварійних до погодинних відключень, завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг, передає УНН.

Провели чергове засідання Штабу. Ситуація в енергосистемі залишається важкою – маємо суттєвий дефіцит потужності. Проте завдяки скоординованим діям "Укренерго" та операторів системи розподілу бачимо тенденцію до часткової стабілізації 

- повідомив Шмигаль.

Міністр також прокоментував ситуацію щодо електропостачання.

Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи 

- додав він.

Крім того, за словами Шмигаля, провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області.

Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність. Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати. Продовжуємо роботу над тим, щоб повернути світло й тепло людям якнайшвидше 

- резюмував міністр.

Ситуація в енергетиці ускладнилася: Укренерго пояснило причину аварійних відключень23.01.26, 15:28 • 2388 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Денис Шмигаль
Київ