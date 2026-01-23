Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассчитывает, что в ближайшие дни удастся постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям, задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей, передает УНН.

Провели очередное заседание Штаба. Ситуация в энергосистеме остается тяжелой – имеем существенный дефицит мощности. Однако благодаря скоординированным действиям "Укрэнерго" и операторов системы распределения видим тенденцию к частичной стабилизации - сообщил Шмыгаль.

Министр также прокомментировал ситуацию с электроснабжением.

Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям. Наша задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады для усиления работы - добавил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, провели полную верификацию когенерационных установок по Киеву и области.

Четко определили их общее количество и техническую работоспособность. Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую поставку энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать. Продолжаем работу над тем, чтобы вернуть свет и тепло людям как можно быстрее - резюмировал министр.

