Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 2768 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 7394 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 17595 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 18383 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 16331 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 23644 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 49433 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21582 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24465 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль ожидает перехода от аварийных к почасовым отключениям света. Задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей.

Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассчитывает, что в ближайшие дни удастся постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям, задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей, передает УНН.

Провели очередное заседание Штаба. Ситуация в энергосистеме остается тяжелой – имеем существенный дефицит мощности. Однако благодаря скоординированным действиям "Укрэнерго" и операторов системы распределения видим тенденцию к частичной стабилизации

- сообщил Шмыгаль.

Министр также прокомментировал ситуацию с электроснабжением.

Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям. Наша задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады для усиления работы

- добавил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, провели полную верификацию когенерационных установок по Киеву и области.

Четко определили их общее количество и техническую работоспособность. Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую поставку энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать. Продолжаем работу над тем, чтобы вернуть свет и тепло людям как можно быстрее

- резюмировал министр.

Ситуация в энергетике усложнилась: Укрэнерго объяснило причину аварийных отключений23.01.26, 15:28 • 2388 просмотров

Антонина Туманова

