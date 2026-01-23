$43.170.01
Ситуация требует нестандартных подходов: Калашник рассказал о мерах по защите критической инфраструктуры в Киевской области

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Глава Киевской ОВА Николай Калашник рассказал о мерах защиты критической инфраструктуры в Киевской области. В области применяют почасовые и аварийные отключения, а также более 4000 генераторов для поддержания энергосистемы.

Ситуация требует нестандартных подходов: Калашник рассказал о мерах по защите критической инфраструктуры в Киевской области

Из-за постоянных российских обстрелов энергетическая сеть области работает в экстремальных условиях, что вынуждает специалистов применять жесткие ограничения потребления. Глава КОВА Николай Калашник проверил объекты альтернативной генерации на Бориспольщине и отчитался о готовности региона к длительным отключениям. Об этом пишет УНН.

Детали

Глава области подчеркнул, что сейчас ситуация требует нестандартных подходов к распределению ресурсов.

Энергетическая ситуация в Киевской области остается сложной. Из-за системных атак на энергетическую инфраструктуру страны в области одновременно применяются как почасовые, так и аварийные отключения электроэнергии

– отметил Николай Калашник.

Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль23.01.26, 22:34 • 2550 просмотров

По его словам, это вынужденный шаг, чтобы система выдержала нагрузку и не допустила полного блэкаута.

Развитие альтернативной сети питания

Для поддержания жизнедеятельности общин в области уже задействовано более четырех тысяч генераторов и десятки объектов распределенной генерации. Калашник подчеркнул, что регион активно внедряет солнечную энергию и мобильные котельные, однако техника работает на пределе возможностей.

Энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать 20 тыс. грн к зарплате - Свириденко23.01.26, 20:41 • 1846 просмотров

Оборудование работает в усиленном режиме, часто функционируя "на износ", поэтому важно постоянно поддерживать его готовность, вовремя обслуживать, а также иметь резерв, ведь в мороз нагрузка возрастает

– пояснил руководитель КОВА.

Приоритеты и международная помощь

Власти Киевской области продолжают привлекать иностранных партнеров для укрепления энергонезависимости социальных объектов и больниц.

Наш приоритет – бесперебойная работа критической инфраструктуры Киевщины, развитие альтернативной генерации и поддержка людей в громадах. Работаем над этим ежедневно

– подытожил Николай Калашник.

Глава администрации также анонсировал прибытие новой партии спецоборудования в ближайшее время. 

США постоянно отслеживают энергетическую ситуацию в Украине и продолжают оказывать гумпомощь - Стефанишина23.01.26, 22:25 • 1320 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКиевКиевская область
Морозы в Украине
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область