Ситуация требует нестандартных подходов: Калашник рассказал о мерах по защите критической инфраструктуры в Киевской области
Киев • УНН
Глава Киевской ОВА Николай Калашник рассказал о мерах защиты критической инфраструктуры в Киевской области. В области применяют почасовые и аварийные отключения, а также более 4000 генераторов для поддержания энергосистемы.
Из-за постоянных российских обстрелов энергетическая сеть области работает в экстремальных условиях, что вынуждает специалистов применять жесткие ограничения потребления. Глава КОВА Николай Калашник проверил объекты альтернативной генерации на Бориспольщине и отчитался о готовности региона к длительным отключениям. Об этом пишет УНН.
Детали
Глава области подчеркнул, что сейчас ситуация требует нестандартных подходов к распределению ресурсов.
Энергетическая ситуация в Киевской области остается сложной. Из-за системных атак на энергетическую инфраструктуру страны в области одновременно применяются как почасовые, так и аварийные отключения электроэнергии
По его словам, это вынужденный шаг, чтобы система выдержала нагрузку и не допустила полного блэкаута.
Развитие альтернативной сети питания
Для поддержания жизнедеятельности общин в области уже задействовано более четырех тысяч генераторов и десятки объектов распределенной генерации. Калашник подчеркнул, что регион активно внедряет солнечную энергию и мобильные котельные, однако техника работает на пределе возможностей.
Оборудование работает в усиленном режиме, часто функционируя "на износ", поэтому важно постоянно поддерживать его готовность, вовремя обслуживать, а также иметь резерв, ведь в мороз нагрузка возрастает
Приоритеты и международная помощь
Власти Киевской области продолжают привлекать иностранных партнеров для укрепления энергонезависимости социальных объектов и больниц.
Наш приоритет – бесперебойная работа критической инфраструктуры Киевщины, развитие альтернативной генерации и поддержка людей в громадах. Работаем над этим ежедневно
Глава администрации также анонсировал прибытие новой партии спецоборудования в ближайшее время.
