Ситуация требует нестандартных подходов: Калашник рассказал о мерах по защите критической инфраструктуры в Киевской области

Из-за постоянных российских обстрелов энергетическая сеть области работает в экстремальных условиях, что вынуждает специалистов применять жесткие ограничения потребления. Глава КОВА Николай Калашник проверил объекты альтернативной генерации на Бориспольщине и отчитался о готовности региона к длительным отключениям. Об этом пишет УНН.

Детали

Глава области подчеркнул, что сейчас ситуация требует нестандартных подходов к распределению ресурсов.

Энергетическая ситуация в Киевской области остается сложной. Из-за системных атак на энергетическую инфраструктуру страны в области одновременно применяются как почасовые, так и аварийные отключения электроэнергии – отметил Николай Калашник.

По его словам, это вынужденный шаг, чтобы система выдержала нагрузку и не допустила полного блэкаута.

Развитие альтернативной сети питания

Для поддержания жизнедеятельности общин в области уже задействовано более четырех тысяч генераторов и десятки объектов распределенной генерации. Калашник подчеркнул, что регион активно внедряет солнечную энергию и мобильные котельные, однако техника работает на пределе возможностей.

Оборудование работает в усиленном режиме, часто функционируя "на износ", поэтому важно постоянно поддерживать его готовность, вовремя обслуживать, а также иметь резерв, ведь в мороз нагрузка возрастает – пояснил руководитель КОВА.

Приоритеты и международная помощь

Власти Киевской области продолжают привлекать иностранных партнеров для укрепления энергонезависимости социальных объектов и больниц.

Наш приоритет – бесперебойная работа критической инфраструктуры Киевщины, развитие альтернативной генерации и поддержка людей в громадах. Работаем над этим ежедневно – подытожил Николай Калашник.

Глава администрации также анонсировал прибытие новой партии спецоборудования в ближайшее время.

