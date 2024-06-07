Системи Patriot та прогрес щодо членства в НАТО: чого очікує Україна від липневого саміту Альянсу

Під час липневого саміту НАТО Україна очікує від партнерів чітких рішень щодо членства в Альянсі та посилення протиповітряної оборони. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України з питань ЄС та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише Politico, передає УНН.

Деталі

Наступного місяця, 32 члени НАТО зберуться у Вашингтоні, щоб відзначити 75-ту річницю Альянсу. Саміт буде зосереджений здебільшого на розбудові оборонного виробництва та досягненні планових показників оборонного бюджету в умовах загроз з боку рф.

Також в пріоритеті також буде допомога Україні. Очікується, що до зустрічі також долучиться президент України Володимир Зеленський.

Україна очікує рішень, які допоможуть суттєво зміцнити обороноздатність країни та її здатність протистояти російській агресії, а також стати запобіжником від повторних нападів у майбутньому (...) Ми також очікуємо конкретних рішень щодо членства України в НАТО в пакеті з іншими гарантіями безперервності військової допомоги та підвищення оперативної сумісності - заявила Стефанішина.

Зокрема, Київ прагне використати можливість для просування конкретних практичних ініціатив, які б забезпечили надійну систему протиповітряної та протиракетної оборони на всій території України.

Стефанішина про рішення, які готуються на саміт НАТО: будуть сильним сигналом рф

Достатня кількість систем Patriot допоможе забезпечити безпеку мирних міст і критичної інфраструктури, що є ключовим елементом нашого виживання наступною зимою - наголошує віцепрем'єр-міністерка України з питань ЄС та євроатлантичної інтеграції.

Водночас Стефанішина визнала, що Київ не очікує офіційного запрошення до НАТО на липневому саміті.

Це питання залишатиметься на порядку денному, доки воно не буде вирішено - зауважила Стефанішина.

Доповнення

29 травня Стефанішина заявляла, що питання запрошення України до НАТО залишається на порядку денному. Водночас не є таємницею, що США та Німеччина не підтримують наразі консенсус щодо встановлення часових рамок щодо інтеграції.

Нагадаємо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі Альянс працює над питанням місії НАТО для України, щоб забезпечити довгострокову військову підтримку.