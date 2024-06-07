Системы Patriot и прогресс относительно членства в НАТО: чего ожидает Украина от июльского саммита Альянса

Во время июльского саммита НАТО Украина ожидает от партнеров четких решений относительно членства в Альянсе и усиления противовоздушной обороны. Об этом заявила вице-премьер-министра Украины по вопросам ЕС и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Politico, передает УНН.

Детали

В следующем месяце, 32 члена НАТО соберутся в Вашингтоне, чтобы отметить 75-ю годовщину альянса. Саммит будет сосредоточен в основном на развитии оборонного производства и достижении плановых показателей оборонного бюджета в условиях угроз со стороны рф.

Также в приоритете также будет помощь Украине. Ожидается, что к встрече также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Украина ожидает решений, которые помогут существенно укрепить обороноспособность страны и ее способность противостоять российской агрессии, а также стать предохранителем от повторных нападений в будущем (...) мы также ожидаем конкретных решений относительно членства Украины в НАТО в пакете с другими гарантиями непрерывности военной помощи и повышения оперативной совместимости - заявила Стефанишина.

В частности, Киев стремится использовать возможность для продвижения конкретных практических инициатив, которые бы обеспечили надежную систему противовоздушной и противоракетной обороны на всей территории Украины.

Стефанишина о решениях, которые готовятся на саммит НАТО: будут сильным сигналом рф

Достаточное количество систем Patriot поможет обеспечить безопасность мирных городов и критической инфраструктуры, что является ключевым элементом нашего выживания следующей зимой - - подчеркивает вице-премьер-министр Украины по вопросам ЕС и евроатлантической интеграции.

В то же время Стефанишина признала, что Киев не ожидает официального приглашения в НАТО на июльском саммите.

Этот вопрос будет оставаться на повестке дня до тех пор, пока он не будет решен - заметила Стефанишина.

Дополнение

29 мая Стефанишина заявляла, что вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня. В то же время не секрет, что США и Германия не поддерживают пока консенсус по установлению временных рамок по интеграции.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Альянс работает над вопросом миссии НАТО для Украины, чтобы обеспечить долгосрочную военную поддержку.