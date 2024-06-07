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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  33969 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  65288 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
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Эксклюзив
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Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
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СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
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Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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Системы Patriot и прогресс относительно членства в НАТО: чего ожидает Украина от июльского саммита Альянса

На июльском саммите НАТО, Украина ожидает четких решений о членстве в Альянсе и укреплении своей системы противовоздушной обороны благодаря новым системам ПВО Patriot.

политика •   •  3659 просмотра
Системы Patriot и прогресс относительно членства в НАТО: чего ожидает Украина от июльского саммита Альянса

Когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества: рассказали в YASNO

По данным энергетической компании YASNO, лучше включать мощные электроприборы в дневные часы. Тогда недостаток электроэнергии прокрывает генерация от солнечных электростанций.

Общество •   •  3978 просмотра
Когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества: рассказали в YASNO

В мае НБУ оштрафовал три банка на сумму почти 55 млн гривен

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ЧВК/ФТ) в мае 2024 года применил к трем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия.

Экономика •   •  4591 просмотра
В мае НБУ оштрафовал три банка на сумму почти 55 млн гривен

Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда

Пожар на промышленном объекте в Киевской области, вызванный российской атакой, по состоянию на 14:30 7 июня все ликвидируют. В тушении задействованы робот и два пожарных поезда.

Война •   •  10580 просмотра
Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и в договорились продолжить программу взаимных визитов к военнопленным, обмена письмами от родственников и заключенных, а также обмена теплой одеждой и медикаментами для военнопленных.

Общество •   •  32998 просмотра
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Mirage 2000-современные и эффективные самолеты, но F - 16 для Украины сейчас является приоритетным типом, - Евлаш

Mirage 2000-это современный и эффективный самолет, но приоритетным типом для Украины остается F-16, который, как ожидается, вскоре прибудет с ракетами для эффективного выполнения боевых задач.

Война •   •  10390 просмотра
Mirage 2000-современные и эффективные самолеты, но F - 16 для Украины сейчас является приоритетным типом, - Евлаш

Байден извинился перед Зеленским за задержку с принятием американской помощи

Байден извинился перед Зеленским за задержку с принятием пакета помощи из-за противодействия консервативных республиканцев в Конгрессе.

Война •   •  10350 просмотра
Байден извинился перед Зеленским за задержку с принятием американской помощи

"Целили на наши критические, энергетические объекты инфраструктуры": Евлаш о ночной атаке рф

Силы ПВО Украины сбили 48 ударных беспилотников и 5 крылатых ракет во время российского авиаудара по критически важным объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

Война •   •  8737 просмотра
"Целили на наши критические, энергетические объекты инфраструктуры": Евлаш о ночной атаке рф

Один фортификационный "зуб дракона" стоит от 1600 грн до 2200 грн - анализ Prozorro

Регионы Украины активно укрепляют границы бетонными заграждениями - "зубы дракона". Участники рынка объясняют, что сегодня нет стабильной цены так называемые "зубы дракона", ведь ситуация постоянно меняется из-за массовых заказов регионов и мобилизации, которая уменьшила количество работников.

Война •   •  8443 просмотра
Один фортификационный "зуб дракона" стоит от 1600 грн до 2200 грн - анализ Prozorro

Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона

Дмитрий Кучеря, бывший заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, назначен новым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации для повышения обороноспособности региона и эффективного противодействия российской агрессии.

Война •   •  9239 просмотра
Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона