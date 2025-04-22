Світ "шикується" у чергу для співпраці з ЄС на тлі митної війни Трампа - фон дер Ляєн

Країни готові будувати співпрацю з надійними торговими партнерами в Європі після розігріву митної війни президентом США Дональдом Трампом, що перевернула світові ринки.

Про це заявила POLITICO президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.

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За словами фон дер Ляєн, останніми тижнями вона спілкувалася з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратів, які шукали "сильних, надійних партнерів".

У все більш непередбачуваному глобальному середовищі країни шикуються в чергу, щоб співпрацювати з нами. Це про щось говорить. Посеред хаосу Європа твердо стоїть, спираючись на цінності, готова формувати те, що буде далі. Глобальний порядок зміщується глибше, ніж будь-коли раніше, після закінчення холодної війни - сказала президентка Єврокомісії, не згадуючи ні Трампа, ні США.

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На тлі глобальних потрясінь довіра до ЄС зростає, сказала вона, в тому числі, з боку самих громадян блоку. Голова ЄК послалася на опитування Євробарометра, яке показало підтримку членства в блоку на рівні 74%, що є найвищим рівнем за 40 років.

Доповнення

Трамп оголосив про різке підвищення імпортних мит 2 квітня — вдаривши по ЄС 20-відсотковим митом, а по більшій частині решти світу — базовим митом в обсязі 105. Коли через тиждень фінансові ринки радикально зреагували на його рішення в торгівлі, Трамп призупинив дію підвищених мит на 90 днів, щоб відкрити шлях для переговорів щодо торгової угоди.

У випадку ЄС - євроблок все ще сплачує цю 10-відсоткову ставку, а також 25 відсотків на експорт сталі, алюмінію та автомобілів. Тоді як США та Китай вдарили один одного тризначними митами. Якщо Трамп дасть хід своїм підвищеним митам, світова торгівля товарами може скоротитися на 1,5% цього року, причому найбільше постраждає Північна Америка, прогнозує Світова організація торгівлі.

Нагадаємо

Торговельний шок США обвалив ринки та довіру, посилюючи глобальні загрози економічному зростанню, за даними дослідження Brookings-FT. МВФ готується скоротити прогнози зростання глобальної економіки невизначеність.