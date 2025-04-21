Маскування для уникнення мит Трампа: Китай намагається прикрити свій експорт під корейський, вважають у Сеулі

Південна Корея виявила збільшення спроб замаскувати іноземну продукцію під корейський експорт, в першу чергу з Китаю. Це робиться для того, щоб уникнути масштабних мит президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Митна служба Кореї заявила, що після спеціальної перевірки, проведеної минулого місяця, вона виявила порушення, пов'язані з країною походження, на суму 29,5 млрд вон ($20,81 млн) з першого кварталу, причому 97% від загальної суми припадає на поставки в США. Це порівняно із загальною сумою порушень у 34,8 млрд вон за весь 2024 рік, серед яких 62% припадає на поставки до США.

Трамп, який вступив на посаду в січні, запровадив значні тарифи на різні товари та країни, в тому числі на Китай, які почали зростати з лютого.

Під час першого президентства Трампа спостерігалося зростання кількості замаскованих спроб експорту, і ми очікуємо, що зараз спостерігатиметься подібна тенденція - сказав Лі Кван Ву, директор з планування розслідувань у KCS.

Передбачаючи зростання ризиків, влада провела останнє розслідування на випередження, щоб запобігти нелегальному експорту. Вони вже виявили ознаки таких спроб уникнути мит Трампа з першого кварталу, сказав Лі під час брифінгу для ЗМІ.

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У понеділок південнокорейські митники провели зустріч з американськими чиновниками, щоб обговорити спільні зусилля у розслідуванні.

Південнокорейські чиновники заявили, що може зрости кількість спроб іноземних компаній, зокрема з сусіднього Китаю, використовувати Південну Корею, яка є основним союзником США і має пакт про вільну торгівлю, як обхідний шлях для уникнення тарифів і правил.

Цього місяця Трамп запровадив 25%-ві тарифи для Південної Кореї в рамках нового набору масштабних зборів, які згодом були призупинені на три місяці. Тепер США запроваджують 145% мита на Китай після взаємних дій у відповідь, які, за словами економістів, призвели до розриву торгівлі між двома найбільшими економіками світу.

Опубліковані в понеділок дані включають катодні матеріали для акумуляторів на суму 3,3 мільярда вон, імпортовані з Китаю і відправлені до США з помилковим зазначенням Південної Кореї як країни походження, щоб уникнути і без того високих мит у січні, ще до того, як мита Трампа набули чинності.

У березні камери спостереження вартістю 19,3 мільярда вон були імпортовані з Китаю частинами і зібрані в Південній Кореї, щоб обійти американські обмеження на китайські комунікаційні пристрої. Частину товару вже відправили за кордон, а частина все ще перебуває в порту.

Митна служба Кореї створила спеціальну оперативну групу для запобігання спробам нелегального експорту таких товарів і планує розробити більш конкретні заходи реагування для захисту вітчизняних компаній. Тим часом, виявлені порушення будуть передані до прокуратури.

Доповнення

Південна Корея не планує "чинити спротив" митній політиці США через "історичне почуття обов'язку" перед Америкою. Президент США Дональд Трамп запровадив проти Південної Кореї мита у розмірі 25%. Про це діючий президент Хан Док-су повідомив в інтерв'ю Financial Times.