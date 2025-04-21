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Маскировка для уклонения от пошлин Трампа: Китай пытается выдать свой экспорт за корейский, считают в Сеуле

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Таможенная служба Южной Кореи выявила значительный рост попыток маскировать иностранные товары, преимущественно из Китая, под корейский экспорт в США. Это делается для обхода пошлин президента Трампа; только за первый квартал выявили нарушений на $20,81 млн.

Маскировка для уклонения от пошлин Трампа: Китай пытается выдать свой экспорт за корейский, считают в Сеуле

Южная Корея выявила увеличение попыток замаскировать иностранную продукцию под корейский экспорт, в первую очередь из Китая. Это делается для того, чтобы избежать масштабных пошлин президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Таможенная служба Кореи заявила, что после специальной проверки, проведенной в прошлом месяце, она выявила нарушения, связанные со страной происхождения, на сумму 29,5 млрд вон ($20,81 млн) с первого квартала, причем 97% от общей суммы приходится на поставки в США. Это по сравнению с общей суммой нарушений в 34,8 млрд вон за весь 2024 год, среди которых 62% приходится на поставки в США.

Трамп, который вступил на пост в январе, ввел значительные тарифы на различные товары и страны, в том числе на Китай, которые начали расти с февраля.

Во время первого президентства Трампа наблюдался рост количества замаскированных попыток экспорта, и мы ожидаем, что сейчас будет наблюдаться подобная тенденция

- сказал Ли Кван Ву, директор по планированию расследований в KCS.

Предвидя рост рисков, власти провели последнее расследование на опережение, чтобы предотвратить нелегальный экспорт. Они уже выявили признаки таких попыток избежать пошлин Трампа с первого квартала, сказал Ли во время брифинга для СМИ.

Бедные страны опасаются, что богатые их предадут, открестившись от климатического сбора в судоходстве - The Guardian07.04.25, 12:38 • 10612 просмотров

В понедельник южнокорейские таможенники провели встречу с американскими чиновниками, чтобы обсудить совместные усилия в расследовании.

Южнокорейские чиновники заявили, что может вырасти количество попыток иностранных компаний, в частности из соседнего Китая, использовать Южную Корею, которая является основным союзником США и имеет пакт о свободной торговле, как обходной путь для избежания тарифов и правил.

В этом месяце Трамп ввел 25%-ные тарифы для Южной Кореи в рамках нового набора масштабных сборов, которые впоследствии были приостановлены на три месяца. Теперь США вводят 145% пошлины на Китай после взаимных ответных действий, которые, по словам экономистов, привели к разрыву торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.

Опубликованные в понедельник данные включают катодные материалы для аккумуляторов на сумму 3,3 миллиарда вон, импортированные из Китая и отправленные в США с ошибочным указанием Южной Кореи как страны происхождения, чтобы избежать и без того высоких пошлин в январе, еще до того, как пошлины Трампа вступили в силу.

В марте камеры наблюдения стоимостью 19,3 миллиарда вон были импортированы из Китая частями и собраны в Южной Корее, чтобы обойти американские ограничения на китайские коммуникационные устройства. Часть товара уже отправили за границу, а часть все еще находится в порту.

Таможенная служба Кореи создала специальную оперативную группу для предотвращения попыток нелегального экспорта таких товаров и планирует разработать более конкретные меры реагирования для защиты отечественных компаний. Тем временем, выявленные нарушения будут переданы в прокуратуру.

Дополнение

Южная Корея не планирует "оказывать сопротивление" таможенной политике США из-за "исторического чувства долга" перед Америкой. Президент США Дональд Трамп ввел против Южной Кореи пошлины в размере 25%. Об этом действующий президент Хан Док-су сообщил в интервью Financial Times.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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